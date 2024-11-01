edición general
9 meneos
37 clics
Los niños de los años 60 y 70 crecieron con menos vigilancia, más calle y más libertad para equivocarse. La psicología cree que ahí podría estar una de las claves de su resiliencia emocional

No se trata solo de una postal nostálgica de bicicletas, rodillas raspadas y tardes interminables en la calle. Cada vez más investigaciones en psicología del desarrollo están revisando una idea que incomoda bastante a la crianza contemporánea: quizá una infancia demasiado controlada no siempre protege, y a veces incluso debilita. El psicólogo Peter Gray lleva años defendiendo que el declive del juego libre y de la actividad independiente infantil coincide con un aumento sostenido de ansiedad, depresión y sensación de indefensión en jóvenes.

| etiquetas: niños , psicología , resiliencia , crianza , ansiedad , depresión
7 2 1 K 89 ciencia
15 comentarios
Comentarios destacados:    
#1 Pitchford
Pues quizá. Antes estábamos en la calle solos desde muy pequeños y teníamos que lidiar con todo tipo de visicitudes. Probablemente nos endurecían, con cierto peligro eso sí.
0 K 19
#6 Zerjillo
#1 El peligro es volverse un indolente y alguien sin tolerancia a la frustración, al cansancio, al dolor (no hablo de dolores grandes).
0 K 7
#2 Hynkel
Los pedabobos descubriendo que el agua moja.

Yo también acabé con raspones en las rodillas por la bici, y no han sido ningún trauma. El miedo a todo es el auténtico peligro.

Y no olvidemos las redes sociales. Si ya de la tele se decía "créete la mitad de la mitad", imaginen de algo donde además de zumbados diciendo chorradas hay hordas de bots buscando interacciones.
5 K 83
#8 soberao
#2 También acabábamos en la calle porque éramos familias numerosas la mayoría y no cabíamos en casa, además que correr y saltar no se podía en casa y menos jugar a la pelota y así dar un respiro a nuestras madres después de la merienda y hasta la cena.
3 K 68
rogerius #15 rogerius *
#2 #8 ¿Raspones en las rodillas? ¡Eso no es nada…! A mí se me clavaban los pedales en las pantorrillas… y me abría la barbilla en las caídas; me daban puntos de sutura sin anestesia y, claro, dormía en una caja de zapatos con mis hermanos… :troll: :troll: :troll: youtu.be/238m1Dv1lzM xD xD xD
1 K 39
fofito #12 fofito
#8 Nadie dice que nuestros padres tuvieran un título de Doctor en Crianza y Educación, evidentemente las circunstancias les obligaron a actuar como lo hicieron.

Pero salió bien.
0 K 13
#13 Hynkel
#12 Aunque hubiese salido mal, ahí estaba la escuela de la vida. Anda que no he visto abuelos preocupados por sus nietos y echando la bronca a sus hijos. "Tanta tele, tantos aparatos, y no salen a la calle a jugar con los otros chavales".

Tuvieron las circunstancias que tuvieron, pero también cabeza para aplicar su experiencia vital. A veces no hace falta más que eso.
1 K 24
javibaz #9 javibaz
#2 salías de casa a las tres de la tarde y lo único que te decían en casa era que volvieras a la hora de la cena.
1 K 31
#11 Hynkel
#9 O te decían "como me entere de que te juntas con Fulano te la has cargado". O tener los deberes hechos. Pero a partir de ahí salir a la calle era la norma. La vida no se aprende entre cuatro paredes.
2 K 47
silencer #7 silencer
#2 Pero esto será culpa de los padres, no de los hijos, no?

Precisamente de los padres q tuvieron raspones en las rodillas...
1 K 13
#10 Hynkel
#7 El que tuvo raspones en las rodillas y no lo asumió como algo normal en el proceso de aprendizaje de la vida, es un imbécil.

Hasta de adolescente alguien con dos dedos de frente sabe que los aprendizajes suelen doler en su momento pero salen rentables para el resto de la vida.

Los padres sobreprotectores se mienten a sí mismos cuando dicen que protegen a sus hijos. Lo que realmente hacen es recordar su propia impotencia.
0 K 8
#3 Tensk
Y hasta es posible que eso sea motivo de que ahora haya más alergias que antes.
0 K 11
a69 #4 a69 *
Las nuevas generaciones: atolondraos, incultos y con miedos... El sueño húmedo de las dictaduras.
(Salvo honrosas excepciones ,como no...)
0 K 11
#5 Sigo_intentandolo
Tiempos que no van a volver...

Aunque salgan a la calle es para estar sentados en el banco mirando cada uno su móvil.

No se si llegaremos a ser capaces de evaluar el daño causado por dar a los menores un móvil...


Nota; mi hijo el primero...
1 K 15
#14 abogado_del_diablo
Hace tiempo que se conoce esa paradoja: a menudo, los adultos más independientes y seguros de sí mismos salen de padres más negligentes y/o menos preocupados por ellos... si sobreviven, claro.
Que las tasas de niños muertos o accidentados gravemente durante la infancia o adolescencia antes era mucho mayor.
0 K 7

menéame