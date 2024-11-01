edición general
8 meneos
19 clics
La 'niñofobia' se expande: cada vez más empresas de ocio impiden el acceso a menores

La 'niñofobia' se expande: cada vez más empresas de ocio impiden el acceso a menores

En España, la tendencia del acceso limitado de menores de edad en hoteles, restaurantes o bares se remonta a 2019 con carteles que restringían la entrada de niños sin acompañante, aunque el fenómeno se originó en Corea del Sur en 2011. Aunque no hay cifras oficiales, diversos análisis apuntan a que, en nuestro país, entre el 5% y el 8% de este tipo de comercios son solo para adultos. “En a una sociedad cada vez más individualizada e independiente, muchas veces las personas tenemos falta de empatía con las realidades que no vivimos”.

| etiquetas: españa , familia , menores , niñofobia , ocio
6 2 1 K 64 Familia
20 comentarios
6 2 1 K 64 Familia
Comentarios destacados:      
#1 endy *
Probablemente sea malospadresfobia
16 K 155
GeneWilder #3 GeneWilder
#1 Es el problema real.
3 K 31
YeahYa #20 YeahYa
#1 yo he visto malos padres y también gente tocacojones.

En mi pueblo los niños de pequeños tocabamos los cojones en la piscina jugando a todo lo que fuese posible, y ahora veo a algunos de esos niños ya mayores quejándose porque la piscina está llena de niños jugando.
0 K 20
Falk #5 Falk
Yo prefiero q prohíban el tema animales en esos lugares. Lo siento pero no veo bien que los perros vayan por los centros comerciales y las tiendas. Muchos dueños no son nada responsables ni en seguridad (falta de bozal en según que razas) ni en higiene (excrementos y orines sin limpiar).
5 K 62
JungSpinoza #2 JungSpinoza
>> cada vez más empresas de ocio impiden el acceso a menores a los negros

La prueba no falla ... esto es discriminación
3 K 56
Tito_Keith #4 Tito_Keith
#2 cada vez más restaurantes de lujo impiden la entrada en bañador y chanclas
3 K 14
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#4 puedes cambiar tu vestimenta pero no tu edad, sexo o "raza".
2 K 41
Tito_Keith #11 Tito_Keith
#6 y también puedes cambiar de restaurante para ir a donde sí dejen entrar niños. No sé de cueva sales pero yo he tenido que soportar a niños ajenos insoportables que me han arruinado una comida que he tenido que pagar igual.
Mientras sigan existiendo lugares que sí permitan ir con tu prole, déjanos a los demás comer tranquilos
2 K 0
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#11 si claro, pero que no dejen entrar negros eh?
0 K 10
Battlestar #14 Battlestar
#6 Lo de "no puedes cambiar tu sexo" podría considerarse un tanto transfobo
0 K 14
DayOfTheTentacle #19 DayOfTheTentacle
#14 puede cambiar de género, no de sexo no?

Ya me lio con estas cosas. #17
0 K 10
Quel #17 Quel
#6 El sexo si.
:-D
0 K 7
#8 silzul
#2 De igual manera... existen gimnasios femeninos, por citar un solo ejemplo, que impiden el acceso flagrante a hombres o actividades subvencionadas de fomento de vocaciones STEM solo para niñas. Algo, que por cierto se saltan las leyes fundamentales... pero bajo supuestos "feministas de igualdad" y muchas carambolas. aceptamos la discriminación positiva como no discriminación.

Lo digo, para remarcar que hay un montón de supuestos donde se limitan el acceso a gran parte de la población, pero, como esta socialmente aceptado a mucha gente le da igual. Y de hecho, es aún peor, ya que me convierto automáticamente en un omvre que llora.
1 K 18
JungSpinoza #12 JungSpinoza
#8 >> .. existen gimnasios femeninos,

Igual de discriminatorio
1 K 21
azathothruna #7 azathothruna
No sera pedofobia?
1 K 27
Nihil_1337 #15 Nihil_1337 *
Menudos nenazas que no pueden aguantar a unos niños pequeños siendo niños. No os enseñaron vuestros padres lo que es la tolerancia a la frustración y ahora confundís derechos con deseos y el mercado os responde para que no engais fricción con nada no vaya a ser que tengáis rabietas xD
1 K 22
#10 bibubibu
Si los padres no fuesen unos cabestros y tuvieran hijos y no mascotas, el asunto no habria llegado a estos extremos.
1 K 21
#9 Suleiman
Lamculpa no es d ella niños, es de los padres que los tratan como si fueran dioses.
0 K 13
Aguarrás #16 Aguarrás
El hecho de que sean unos asalvajados sin educación ninguna no tiene nada que ver, ¿Verdad?. :roll:
0 K 13
GanaderiaCuantica #13 GanaderiaCuantica
Espero que también, a partir de ahora, los viejos con descendencia tengan prioridad y/o descuentos en residencias y en cualquier otro tipo de servicio donde hagan falta humanos, que para eso colaboraron teniendo y criando descendencia que ahora trabaja para ellos.
O por ejemplo, simplemente recibiendo más pensión.
0 K 10

menéame