edición general
4 meneos
29 clics

Un niño de primaria podría hacer hoy una nueva Sábana Santa

El escritor Carlos Mesa sostiene que la Sábana Santa de Turín no es una reliquia auténtica, sino una falsificación medieval creada mediante conocimientos alquímicos y fotográficos disponibles en el siglo XIV. El autor, periodista y fotógrafo, explica desde una perspectiva científica y técnica cómo pudo haberse realizado la imagen de la Síndone usando sales fotosensibles de plata (la llamada luna cornata) y técnicas precursoras de la fotografía durante la Edad Media.

| etiquetas: sábana santa , síndone , cristianismo
3 1 0 K 34 ciencia
12 comentarios
3 1 0 K 34 ciencia
vvega #1 vvega
Podríame?
0 K 10
Suigetsu #2 Suigetsu
Pocas reliquias son reales. No se donde leí que si se juntarán todos los presuntos huesos de Jesús daría para montar mínimo 5 o 6.
1 K 22
skaworld #4 skaworld
#2 ¿Acaso sabes tu cuantos huesos tiene un Dios? Si es dogma de la Iglesia que nuestro dios tiene mas calcio que el resto, pos se respeta y punto.
2 K 33
#6 fremen11 *
#4 Se puede dudar de las astillas de la santa cruz?? :troll: :troll:
Porque sale un bosque nórdico en madera :troll: :troll:
2 K 31
skaworld #8 skaworld *
#6 Pero es que acaso no te enteras? Creo que acabamos de establecer que nuestro Dios es de hueso ancho, por lo tanto necesitaba una cruz tamaño XXL, y antes de que contestes si, claro, tambien tuvieron q ponerle extraferralla pa sujetarlo, por eso hay tantos clavos de Cristo.

Hacerle body shaming a una divinidad es muy feo.
0 K 12
#10 fremen11
#8 Venga admito barco, pero entoces la Sábana Santa tendría que ser del tamaño de un toldo de 400 x 600 cm
0 K 8
skaworld #11 skaworld
#10 Dios es grande. Pero a el le gusta más definirse como fofisano
0 K 12
#12 fremen11
#11 Pero es grande en su infinita sabiduría no en el mundo físico
0 K 8
vvega #5 vvega *
#2 No sé dónde lo leíste pero si alguien reclamara tener huesos de Jesús ya la inquisición habría dado cuenta de ellos hace tiempo, pues el dogma cristiano es que Jesús ascendió al cielo de forma tanto espiritual como corpórea, incluyendo carne, huesos, piel... Bueno, técnicamente un trozo de piel sí pudo haber quedado pues se separó de él en vida como buen judío: el Santo Prepucio, del que pudo llegar a haber como una docena. Qué pasó con prepucio, uñas y pelo del Cristo es un debate teológico…   » ver todo el comentario
0 K 10
yende #7 yende *
#2 Seguramente un católico puede ir caminando de Roma a Santiago sin dejar de pisar prepucios distintos de Cristo. :troll:
Es el negocio, si tienes reliquia, tu iglesia es mas molona y tienes más ingresos.
#5
0 K 10
wata #3 wata
Otro que quiere vender libros.
A ver. Si tan fácil es volver a repetir lo de la sábana...¿Por qué no lo hace y así salimos de dudas?
0 K 12
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Si es que te tienes que reir xD
0 K 10

menéame