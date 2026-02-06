Un niño de primaria podría hacer hoy una nueva Sábana Santa

El escritor Carlos Mesa sostiene que la Sábana Santa de Turín no es una reliquia auténtica, sino una falsificación medieval creada mediante conocimientos alquímicos y fotográficos disponibles en el siglo XIV. El autor, periodista y fotógrafo, explica desde una perspectiva científica y técnica cómo pudo haberse realizado la imagen de la Síndone usando sales fotosensibles de plata (la llamada luna cornata) y técnicas precursoras de la fotografía durante la Edad Media.