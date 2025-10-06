edición general
Nieves Concostrina: "La historia está ahí, y el negacionismo es insoportable"

Tras asistir a la obra 1936, Nieves Concostrina denuncia en 'La Ventana' el silencio histórico y el negacionismo que aún persiste sobre la Guerra Civil

Es increíble la cantidad de personas que aún ignora que el franquismo fue una dictadura asesina. Lo de que fue un periodo de extraordinaria placidez no es una frase de solo Jaime mayor oreja . Y es pura ignorancia.
Los que ganaron no se van a avergonzar de haber ganado. Ni sus parientes. Ni sus hijos. Ni nadie de su entorno.

Ni de coña.
Ni lo soñéis.
#2 Avergonzarme de haber ganado gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini.
Haber renegado de los Españoles exiliados en Francia y otros lugares diciendo a la llamada de los Alemanes ¿Qué hacemos con ellos?
Y responder esos no son Españoles y mandarlos a la muerte en los campos de concentración
Luego renegar de los Nazis y Fascistas, alinearme con ellos cuando creian que ganaban la segunda guerra mundial y luego cuando perdían decir que España era neutral para venderse a los Americanos.
(al estilo Groucho Marx estos son mis principios si no le gustan tengo otros)
Yo le daría una vuelta a lo de avergonzarse.
¡Bienvenido, Mister Marshall! Retrata el patetismo del regimen
