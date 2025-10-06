·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11569
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
7266
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
5267
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
4278
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
3620
clics
Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”
más votadas
426
El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión
466
Begoña Gómez reclama al juez los nombres y las funciones de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes de Gobierno
575
Cáncer de mama oculto: la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla podría hundir económicamente a la Junta de Andalucía
409
El candidato de Milei a las legislativas dimite tras confesar haber recibido 200.000 dólares de un narcotraficante
507
Los hospitales de Madrid marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
48
clics
Nieves Concostrina: "La historia está ahí, y el negacionismo es insoportable"
Tras asistir a la obra 1936, Nieves Concostrina denuncia en 'La Ventana' el silencio histórico y el negacionismo que aún persiste sobre la Guerra Civil
|
etiquetas
:
memoria
,
justicia
,
franquismo
,
revisionismo
15
4
2
K
161
politica
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
4
2
K
161
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
Es increíble la cantidad de personas que aún ignora que el franquismo fue una dictadura asesina. Lo de que fue un periodo de extraordinaria placidez no es una frase de solo Jaime mayor oreja . Y es pura ignorancia.
2
K
44
#2
Feindesland
*
Los que ganaron no se van a avergonzar de haber ganado. Ni sus parientes. Ni sus hijos. Ni nadie de su entorno.
Ni de coña.
Ni lo soñéis.
0
K
19
#3
Skiner
*
#2
Avergonzarme de haber ganado gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini.
Haber renegado de los Españoles exiliados en Francia y otros lugares diciendo a la llamada de los Alemanes ¿Qué hacemos con ellos?
Y responder esos no son Españoles y mandarlos a la muerte en los campos de concentración
Luego renegar de los Nazis y Fascistas, alinearme con ellos cuando creian que ganaban la segunda guerra mundial y luego cuando perdían decir que España era neutral para venderse a los Americanos.
(al estilo Groucho Marx estos son mis principios si no le gustan tengo otros)
Yo le daría una vuelta a lo de avergonzarse.
¡Bienvenido, Mister Marshall! Retrata el patetismo del regimen
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ni de coña.
Ni lo soñéis.
Haber renegado de los Españoles exiliados en Francia y otros lugares diciendo a la llamada de los Alemanes ¿Qué hacemos con ellos?
Y responder esos no son Españoles y mandarlos a la muerte en los campos de concentración
Luego renegar de los Nazis y Fascistas, alinearme con ellos cuando creian que ganaban la segunda guerra mundial y luego cuando perdían decir que España era neutral para venderse a los Americanos.
(al estilo Groucho Marx estos son mis principios si no le gustan tengo otros)
Yo le daría una vuelta a lo de avergonzarse.
¡Bienvenido, Mister Marshall! Retrata el patetismo del regimen