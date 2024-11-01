·
8
meneos
55
clics
Nicki Minaj reitera su apoyo a Trump: "Probablemente sea su fan número uno"
La rapera, junto al presidente estadounidense en un acto en Washington,
actualidad
#2
Verdaderofalso
*
El marido de Nicki Minaj es un delincuente sexual convicto y su hermano es un pedófilo. No es de extrañar que encaje tan bien con el grupo MAGA”
www.meneame.net/story/marido-nicki-minaj-trolean-apoyo-rapero-trump-co
10
K
139
#4
Mangione
*
#2
Está currándose los indultos familiares.
3
K
60
#1
YeahYa
Esta chica tiene serios problemas cognitivos. Solo entiende de culos y anacondas, así que se debe sentir feliz al lado de un guarro pedófilo.
5
K
67
#3
XXguiriXX
#1
Ya no melafo
1
K
33
#8
Eukherio
#1
Creo que es un simple caso de artista que pasa de moda y empieza a hacer excentricidades para seguir saliendo en los medios.
1
K
20
#10
Albarkas
#1
"... guarro pedófilo"
1
K
31
#13
kosako
#1
lo que le pasa es que es retrasá
0
K
10
#9
encurtido
Es un poco Leticia Sabater en negro.
3
K
45
#12
YeahYa
#9
Tu comentario debería ser el más votado.
0
K
20
#17
oceanon3d
*
#9
#12
Os equivocais.
El espectáculo de Leticia puede gustar mas, menos, o nada como a mi, pero la tipa es una currante que ha sabido adaptarse a la ola de idioteces del estos tiempos en los que vivimos.
Esta de la que trata el articulo fue inmigrante ilegal no hace tanto ... ni una pizca de empatía tiene esta mierda con patas.
0
K
8
#18
YeahYa
#17
Ya sabemos que la Leti al menos no es fascista. Habla de la estética.
0
K
20
#5
manbobi
*
Judenrat. PS: Catalunyapress está al caer.
1
K
19
#16
Marisadoro
'CUENTAS TRUMP. Impulsa el sueño americano'.
0
K
16
#6
Jointhouse_Blues
Trump: "too old"
0
K
12
#15
themarquesito
#6
And too black
0
K
20
#7
Lupus
¿Quién?
0
K
11
#11
Setis
> Nacimiento 8 de diciembre de 1982 St. James, Puerto España, (Trinidad y Tobago)
Me pregunto cuánto tardará ICE en hacerle una visita. Y cuánto tardarán los MAGAts en decirle esas cosas que le dicen a los latinos, a los indios y a los negros.
0
K
7
#14
oceanon3d
#11
Ya no creo ...pero ella misma fue inmigrante ilegal en su dia ... valiente pedazo de mierda es esta tia.
0
K
8
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
