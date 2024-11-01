"Netflix predispone a aceptar el dogma de la izquierda". Un informe del gobierno de EE.UU. puede acabar con la fusión del streamer y Warner

Todos creímos que el culebrón de Netflix y Warner ya había terminado, pero lo cierto es que solo acababa de empezar. Y es que ahora toca quizá lo más complicado de todo: conseguir la aprobación de un gobierno estadounidense que no está caracterizado precisamente por su tranquilidad y falta de histrionismo. Hoy, Ted Sarandos, CEO de Netflix, se enfrenta a un subcomité del Senado que tiene en sus manos un documento con el que puede intentar volar por los aires el acuerdo y que Warner no tenga otra que volver a mirar hacia Paramount.