Netflix contará la historia de Poli Díaz (El potro de Vallecas) en una nueva película

Inspirada en hechos reales, la película sigue la vida de Policarpo “Poli” Díaz (Miguel Herrán), un joven de Vallecas que, pese a una infancia marcada por la pobreza y la violencia familiar, se convirtió en una leyenda del boxeo en la España de los 80, llegando a pelear por el título mundial de peso ligero. El éxito y la fama lo arrastraron a un mundo de excesos, donde las drogas y las malas decisiones amenazaron con destruir todo lo que había conseguido. “Una historia de ascenso y caída, donde la mayor pelea de Poli será contra sí mismo”,