Netflix contará la historia de Poli Díaz (El potro de Vallecas) en una nueva película

Inspirada en hechos reales, la película sigue la vida de Policarpo “Poli” Díaz (Miguel Herrán), un joven de Vallecas que, pese a una infancia marcada por la pobreza y la violencia familiar, se convirtió en una leyenda del boxeo en la España de los 80, llegando a pelear por el título mundial de peso ligero. El éxito y la fama lo arrastraron a un mundo de excesos, donde las drogas y las malas decisiones amenazaron con destruir todo lo que había conseguido. “Una historia de ascenso y caída, donde la mayor pelea de Poli será contra sí mismo”,

Pertinax #1 Pertinax *
Lo raro es que hayan tardado tanto, porque vaya tela lo de Policarpo. España no profunda, sino abisal.
#3 Albarkas
El potro se desboca...
Hola, soy Poli Diaz y pego hostias como tranvías
www.elespanol.com/opinion/tribunas/20210630/poli-diaz-juguete-roto-pel
Tontolculo #2 Tontolculo
Salvo que saquen versión porno de Netflix, no contarán toda la verdad :troll:
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 El Potro se desboca :troll: disponible en sus páginas de confianza (acabo de buscarla en xvideos y está).

Madre mía y yo la vi en casa de un amigo en VHS cuando la sacaron xD
Premutos73 #7 Premutos73
#4 Yo me manejo con la polla
mejor que el Poli con los puños.

Nacho Vidal
oliver7 #5 oliver7
Yo ya lo vi en Torrente.
#6 Dexton
 media
