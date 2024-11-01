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Netanyahu visita el lugar del impacto de un misil iraní en Arad

Netanyahu visita el lugar del impacto de un misil iraní en Arad  

Imágenes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha visitado este domingo el lugar del impacto de un misil iraní en la ciudad de Arad.

| etiquetas: netanyahu , israel , impacto , misil , iran , arad
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6 comentarios
3 0 0 K 44 actualidad
carademalo #1 carademalo
Joder, qué bien se curran los deep fakes. :troll:
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Pertinax #3 Pertinax *
#1 Menéame, ese inagotable manantial de verdad.
1 K 31
Spirito #6 Spirito
#2 #3 ¿Ya estamos sacando paticas? ¬¬

A todo ésto, tengo una botella de champán por descorchar cuando el bueno de Netanyahu suba al cielo con su creador. :troll:
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tul #4 tul
netaslop
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Andreham #2 Andreham
Sin ver el video y sus dedos y anillos, me alegra que haya vuelto de vacaciones.

A ver si pronto se lleva otro susto.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
#2 debería visitar lugares de impacto justo antes de que se produzcan
Sería súper lovely
1 K 23

menéame