Netanyahu está matando de hambre a 54.000 niños en Gaza: "El dato nos debería avergonzar a todos"

Un estudio de la UNRWA publicado por The Lancet pone cifras a la malnutrición en menores de cinco años a causa del bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja. Fuentes de la organización señalan las dificultades de investigar sobre el terreno informando que dos miembros del programa fueron asesinados.

hijolagranputa #3 hijolagranputa
A mí me avergüenzan mis compatriotas que desprotican, desprestigian y echan tierra encima de cualquier gesto o medida de apoyo que surge espontáneamente entre la población ante este crimen.

Han caído en lo más profundo y oscuro de la cueva por obstinarse en seguir a quienes portan antorchas.
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
#3 a mi no me avergüenzan, a mi me dan asco
#5 BoosterFelix *
#3 A mí personalmente esta noticia me parece absolutamente horrible. Pero se está enviando una noticia sobre niños sufriendo el hambre a un país en el que los compatriotas defienden como un derecho el poderse hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad. No debemos avergonzarnos por las ideologías, gustos, estilos de vida y derechos ajenos, porque eso es como avergonzarse de la diversidad. Para que haya diversidad, no solo puede haber ricos, también es importante que haya pobres. Lo contrario sería eugenesia, además de aporofobia.
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Esta vez no se puede decir la excusa de "no lo sabíamos".

Estamos ante los crímenes contra la humanidad mejor documentados de la historia, y aún eso, hay bestias homicidas que lo niegan.
#2 JotaMcnulty
Es una tragedia. Afortunadamente Trump ha puesto sus huevazos gordos en la mesa para terminar con el genocidio.

Gracias Trump!!!
