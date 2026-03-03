·
comentarios de esta noticia
Netanyahu dice que Irán tendría un "programa nuclear inmune" pronto si no hubiera atacado
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que si no hubieran atacado de forma inmediata a Irán, en "cuestión de meses" el país persa tendría un "programa nuclear inmune".
|
etiquetas
:
iran
,
israel
,
eeuu
,
nuclear
3
0
2
K
22
actualidad
9 comentarios
3
0
2
K
22
actualidad
#1
Priorat
Si. Claro. Lo de cada año. Y en Irak habían armas de destrucción masiva.
5
K
68
#3
sarri
Igual les sale el tiro por la culata ahora que se han cargado al ayatolà que emitió la fatua para no desarrollar ni usar armas nucleares, fatua que queda anulada con su muerte según tengo entendido.
3
K
49
#2
JackNorte
Y armas de destruccion masiva.
1
K
27
#6
vicus.
Sin embargo tenemos que congratularnos por el hecho de que un loco fundamentalista religioso sionista como BIbi tenga la bomba atómica, por no hablar del viejo verde baboso y decrépito del Trompeta, que ni sabe dónde nació su pudre, y creo tampoco que lo conozca, palabras mayores.
0
K
17
#8
Atusateelpelo
Porque no es buena idea que unos extremistas tengan bombas nucleares pero sino...igual salia a cuenta darle una bombita a Iran quedandome yo con los codigos de activacion (y que llegado el caso de resultar atacado como ahora le diese los codigos en 30 segundos).
Igual se ganaba mucha paz en Oriente Medio...
0
K
17
#4
DDJ
*
Para darle una patada en los huevos con una bota de buzo y decirle "te hubiese picado una avispa si no la hubiese espantado
Hostias que vuelve, espera.. y ahora una araña pero esta mejor la piso... uy que sigue viva toma, toma, toma.
Qué suerte tuviste de que estaba yo aquí"
1
K
13
#9
Asimismov
Cansina la noticia,
cansino el Netanyahu
cansino un día y otro
0
K
13
#5
carraxe
Me revuelve las tripas el tipejo este. Qué ascazo me da, no quiero ni abrir la noticia por si sale la miniatura más grande.
0
K
7
#7
Gotsel
#5
este ya se sienta en la misma mesa que hitler, stalin, pol pot, Amin dada, etc
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
