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Netanyahu considera “compañeros de armas” a Abascal y sus socios europeos
El Likud crea Patriotas de Jerusalén, la rama israelí de la internacional ultra que preside el líder de Vox
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:
netanyahu
,
abascal
,
armas
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#3
soberao
La poesía, hablando de "compañeros de armas" gente que nunca va a ir a la guerra y en el caso de Abascal que no hizo ni la mili, que tampoco pasa nada si no se disfrazara de militar con camisetas ajustadas del ejército que le prestaba Ortega Smith para atraer al voto gay indeciso.
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#4
MiguelDeUnamano
¿Y qué opinan del ataque a las comunidades cristianas en Cisjordania y Líbano? ¿Bien? ¿Muy bien? ¿Inmejorable?
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#2
pepel
Santiago, ya puedes acudir a por los dineros (Israel te financiará); y cierra la puerta al salir.
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#1
JoseRvValjean
Este perrancano lo que tenía que hacer es coger el fusil y largarse, Ayuso puede ir también para el tema de la limpieza del cuartel y Feijoo bueno Feijoo de cabra
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#7
vicus.
*
O sea, que El Paguitas preside un chirnguto sionista que atenta contra los derechos humanos, financiado por el gobierno israelí, cuyo presidente está en busca y captura por crímenes de guerra. Interesante. Abascal compañero de armas, o lo que lo mismo, compañero de genocidio, tanto de palestinos musulmanes como cristianos. Este traidor y colaboracionista con el genocidio, debería estar en la cárcel, pero...tratándose de la justicia española, tengo mis más que fundada dudas.
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#8
jonolulu
Que le dé un fusil para defender Ormuz
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#6
tul
con esto podemos comprobar que los catolocos son igual de subnormales que los evengelicos y que los lideres de ambas formaciones a quien en realidad adoran es al becerro de oro.
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#10
powernergia
Esto es lo que peor voy a llevar cuando estén los voxeros en el gobierno.
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#11
eltxoa
dícese de patriotas españoles al servicio de un país extranjero. Qué cosas tenemos que ver!
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#5
pirat
El anaranjao y el paguitas, dos escaqueados dando lecciones a los demás...
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#9
Poplíteo
Al Abascal le mandaron también los test de ADN que Epstein le mandó a Aznar. En los dos casos les dijeron, sin siquiera abrirlos, que efectivamente, eran seres superiores, elegidos para la más elevada causa.
Como los dos andaban justos de materia gris y ansiosos por encontrar en ellos algo significante, tragaron.
Y ahora redefinen el patetismo cada vez que abren la chancla.
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Como los dos andaban justos de materia gris y ansiosos por encontrar en ellos algo significante, tragaron.
Y ahora redefinen el patetismo cada vez que abren la chancla.