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Netanyahu: "Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro. Seguiremos atacando a nuestros enemigos en todos los frentes"
Tras los ataques de Irán a Arad y Dimona. Continúa la búsqueda de personas desaparecidas o atrapadas.
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:
netanyahu
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irán israel
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#1
cenutrios_unidos
Se han defendido de tu ataque. Joputa. Muertos sobre tu conciencia.
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#8
solojavi
#1
Aunque estaría bien, creo que no tiene conciencia y a Netanyahu solo le quitaría el sueño algo muy cercano.
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#12
azathothruna
#8
Como que maten a su familia uno a uno enfrente de sus ojos?
Que despedacen sus cuerpos y obliguen a Hitleryahu a tragarlos?
Son cosas que se me vienen a la mente para seres como el
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#15
solojavi
#12
Espero y deseo que algo de ese tipo lo conmoviera porque de no ser así significaría que no tiene ni una pizca de humanidad. Tampoco sería extraño que no le afectara porque su Dios lo colmará de bienes en compensación como hizo con Job después de quitarle todo, siendo sionista cualquier barbaridad imaginable es posible.
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#13
makinavaja
#1
EL miedo empieza a cambiar de bando....
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#6
ur_quan_master
*
"centro de investigacion nuclear"
Realmente es un reactor para producir plutonio con el único fin de tener un arsenal de armas de destrucción masiva
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#3
ur_quan_master
Netanyahu, cuando vaya a echar gasolina el lunes para ir a currar espero que estés ahí para pagarme el 40% que ha subido por tus putas gracias.
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#2
DDJ
*
"Continúa la búsqueda de personas desaparecidas o atrapadas"
Pondrá sus cinco brazos en el empeño
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#7
Icelandpeople
x.com/ILRedAlert/status/2035481752643268965
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#4
azathothruna
Parece que eso si le dolio
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#5
pcmaster
#4
Pero sigue amenazando, y eso significa que no le han dado bastante.
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#9
Kantinero
Yo sigo esperando un directo del cachomierda este
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#11
SeñorPresunciones
Netanyahu está muerto, lo sabe todo el mundo en internet
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#14
Waves
*
Putos genocidas de mierda. Hay que decirlo bien claro.
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#10
suppiluliuma
Zazis de MNM
: ¡Los ataques iraníes con misiles a Israel son una medida defensiva frente a los terroristas sionazis!
También Zazis de MNM
: ¡¡¡UCRANIA SE PASÓ AÑOS BOMBARDEANDO SIN PIEDAD EL DONBÁS!!! ¡¡¡ERA UN GENOCIDIO EN TODA REGLA!!!
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Que despedacen sus cuerpos y obliguen a Hitleryahu a tragarlos?
Son cosas que se me vienen a la mente para seres como el
Realmente es un reactor para producir plutonio con el único fin de tener un arsenal de armas de destrucción masiva
Pondrá sus cinco brazos en el empeño
También Zazis de MNM: ¡¡¡UCRANIA SE PASÓ AÑOS BOMBARDEANDO SIN PIEDAD EL DONBÁS!!! ¡¡¡ERA UN GENOCIDIO EN TODA REGLA!!!