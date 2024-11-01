edición general
9 meneos
9 clics
Se necesitan cuatro salarios mínimos para no ser pobre

Se necesitan cuatro salarios mínimos para no ser pobre

En julio, una familia tipo en la Argentina necesitó casi cuatro salarios mínimos para no caer por debajo de la línea de pobreza y cubrir el costo de la canasta básica, según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA). La comparación entre el salario mínimo y la línea de pobreza muestra una situación incluso peor que la del año 2001, un deterioro que también se observa en otras variables analizadas, como las jubilaciones mínimas y la desindustrialización.

| etiquetas: argentina , salarios , mínimos , pobre
9 0 0 K 124 actualidad
11 comentarios
9 0 0 K 124 actualidad
#1 Hollywoodlandia *
En España ganamos más que hace 10 años y vivimos muchísimo peor. Ahora ni alquilar podemos. Nos toca alquilar habitaciones, dentro de 4 años camas
2 K 15
#3 Cntrl
#1 Demos las gracias a los partidos que han estado en el gobierno estos años PPSOE, Podemos, y Sumar
1 K -5
Dragstat #7 Dragstat
#1 "Ahora ni alquilar podemos"

Ahí está la mayor diferencia, el ser propietario o no. Y claro la gran mayoría de las nuevas generaciones no lo son. Y cada vez son menos nuevas, puedes incluir ya seguramente hasta los cuarentones más jóvenes.
0 K 20
#10 cunaxa
#1 ¿ No tiene tu Comunidad Autónoma o tu ayuntamiento nada de vivienda pública para poder vivir en ella a un precio asequible ?
Deberían tener. ¿ Cuál es tu autonomía, que buscamos ?
0 K 8
#9 daniMate
Hay que seguir rebajando impuestos a los ricos y haciéndoles leyes a medida para que puedan seguir generando riqueza a ver si nos caen algunas migajas más.
0 K 10
Furiano.46 #4 Furiano.46
Sorpresa: soy pobre....
0 K 10
joffer #6 joffer *
#2 #4

La noticia es de Argentina.

En España sería:
El salario mínimo en España para 2025 es de 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros brutos anuales.
Estamos hablando de: 66.304€ bruto al año.
0 K 10
Sandilo #2 Sandilo *
Como aquí en España.

Gracias Pedro, haz que pase.
4 K -19
#5 Cntrl
#2 Gracias Pedro y compañía
0 K 6
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#2 ¿necesitas 4736 brutos al mes para no sentirte pobre?

Pues creo que debes mejorar tus finanzas
0 K 8
#11 cunaxa
#2 ¿ Pero no quedábamos en que tú no eras de España ?
0 K 8

menéame