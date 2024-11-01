Se necesitan cuatro salarios mínimos para no ser pobre

En julio, una familia tipo en la Argentina necesitó casi cuatro salarios mínimos para no caer por debajo de la línea de pobreza y cubrir el costo de la canasta básica, según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA). La comparación entre el salario mínimo y la línea de pobreza muestra una situación incluso peor que la del año 2001, un deterioro que también se observa en otras variables analizadas, como las jubilaciones mínimas y la desindustrialización.
Ahí está la mayor diferencia, el ser propietario o no. Y claro la gran mayoría de las nuevas generaciones no lo son. Y cada vez son menos nuevas, puedes incluir ya seguramente hasta los cuarentones más jóvenes.
Deberían tener. ¿ Cuál es tu autonomía, que buscamos ?
La noticia es de Argentina.
En España sería:
El salario mínimo en España para 2025 es de 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros brutos anuales.
Estamos hablando de: 66.304€ bruto al año.
Gracias Pedro, haz que pase.
Pues creo que debes mejorar tus finanzas