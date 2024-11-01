Ndongo carga contra Vito Quiles y el acoso a los famosos y políticos en sus domicilios

El comunicador Bertrand Ndongo ha sido noticia por publicar un vídeo en el que confiesa sentirse asqueado por el estilo agresivo de su compañero de profesión y fatigas Vito Quiles. Lo hace en pleno contexto de la denuncia de los periodistas Javier Ruiz y Sarah Santaolalla, que son pareja sentimental y que ambos son acosados a las puertas de su casa por un operativo fijo de Quiles y sus ayudantes. Ndongo, que en el pasado ya había arremetido contra su antes amigo y socio Quiles, ha sorprendido más si cabe por el tono empleado esta vez.