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Ndongo carga contra Vito Quiles y el acoso a los famosos y políticos en sus domicilios

El comunicador Bertrand Ndongo ha sido noticia por publicar un vídeo en el que confiesa sentirse asqueado por el estilo agresivo de su compañero de profesión y fatigas Vito Quiles. Lo hace en pleno contexto de la denuncia de los periodistas Javier Ruiz y Sarah Santaolalla, que son pareja sentimental y que ambos son acosados a las puertas de su casa por un operativo fijo de Quiles y sus ayudantes. Ndongo, que en el pasado ya había arremetido contra su antes amigo y socio Quiles, ha sorprendido más si cabe por el tono empleado esta vez.

| etiquetas: ndongo , carga , contra , vito , quiles
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4 comentarios
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JackNorte #1 JackNorte
Que me quita audiencia
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Urasandi #3 Urasandi
Música de Linkin Park, S. V. P.
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
En una fachagalaxia muy, muy lejana...
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