Nayib Bukele, el populista milenial que mandó parar la democracia

Comparte su deriva con J. D. Vance, el vicepresidente de Trump y brazo político de Peter Thiel, con un significativo pasado progresista que licuó para abrazar el populismo disruptor
Curioso concepto de "democracia" donde que gobierne el político elegido por el 85% de los ciudadanos es "parar la democracia"
El Salvador tenía una inseguridad propia de país en guerra, por ejemplo las estadísticas de homicidios. No se puede plantear una solución bajo una perspectiva europea, porque implicaría dar a ese país unos estándares también europeos en todo lo demás, cosa que de ir bien se tardarían 1 o varias generaciones.
Es un poco como los estados de alarma, sitio y excepción. Se usan cuando con los derechos y libertades actuales no se puede hacer frente a un mal mayor que la pérdida de esos derechos. Es algo inadmisible para nosotros pero entendamos que en esos países todo el mundo tiene un familiar al que lo han matado en la calle.