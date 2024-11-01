edición general
Nayib Bukele, el populista milenial que mandó parar la democracia

Nayib Bukele, el populista milenial que mandó parar la democracia

Comparte su deriva con J. D. Vance, el vicepresidente de Trump y brazo político de Peter Thiel, con un significativo pasado progresista que licuó para abrazar el populismo disruptor

etiquetas: nayib bukele , populista milenial , parar la democracia , autoritarismo
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Grande Bukele!!!
Lenari #7 Lenari
En las últimas elecciones, ganó con el 85% de los votos.

Curioso concepto de "democracia" donde que gobierne el político elegido por el 85% de los ciudadanos es "parar la democracia" :roll:
bronco1890 #8 bronco1890
90% de aprobación entre los salvadoreños, pero que sabrán ellos lo que les conviene. Menos mal que está el Diario con su superioridad moral más absoluta para explicárselo.
powernergia #4 powernergia
Es lo que viene, cada vez menos democracia.
Kmisetas #3 Kmisetas
Panfletada de el diario. es como siempre.
#1 Cincocuatrotres
Aparentemente la gente que no está en las cárceles apoya mayoritariamente su gestión. Ahora mismo el país más seguro de América, sobre todo para las mujeres
Andreham #5 Andreham
#1 Anda mira, igual que en España sobre el 1945 :troll:
#9 xaxipiruli *
#1 Se puede “vivir bien” y aprobar una gestión bajo un régimen autoritario si no eres parte del grupo al que reprime. El modelo es viejo: orden a cambio de derechos. Y el equipo que se está formando alrededor —Trump, Vance, Thiel— deja bastante claro que se están juntando lo mejorcito de cada casa y que, desde luego, no va a suponer ningún problema a futuro. Gente muy lógica y coherente con esas cosas tan secundarias como los derechos humanos y la responsabilidad democrática.

¿Os imagináis a…   » ver todo el comentario
#6 encurtido
Tanto las críticas como alabanzas omiten el contexto, que es la clave para explicar el éxito (o catástrofe) de Bukele.

El Salvador tenía una inseguridad propia de país en guerra, por ejemplo las estadísticas de homicidios. No se puede plantear una solución bajo una perspectiva europea, porque implicaría dar a ese país unos estándares también europeos en todo lo demás, cosa que de ir bien se tardarían 1 o varias generaciones.

Es un poco como los estados de alarma, sitio y excepción. Se usan cuando con los derechos y libertades actuales no se puede hacer frente a un mal mayor que la pérdida de esos derechos. Es algo inadmisible para nosotros pero entendamos que en esos países todo el mundo tiene un familiar al que lo han matado en la calle.
