La NASA está a punto de enviar gente a la Luna… en una nave espacial que no todos consideran segura para volar

Mientras la tripulación de cuatro personas de Artemis II se prepara para lanzarse en una misión histórica alrededor de la Luna en febrero, algunos expertos están preocupados por el escudo térmico de la nave espacial Orión.
...pero es que los que pueden morir son astronautas, no politicos que gestionan los lanzamientos.
Para el año que viene esta previsto alunizar.
Y alunizar como muy pronto 2028, como muy pronto
Problemas en el Escudo Térmico: Inspecciones post-vuelo mostraron una erosión y grietas inesperadas en el material ablativo Avcoat, superiores a lo proyectado.
Pernos de Separación: Se detectó fusión y erosión en los pernos de separación del módulo de tripulación y servicio, lo que podría haber permitido el ingreso de gases calientes durante la reentrada, un riesgo grave para la integridad estructural.
Pérdida de Comunicación: Durante la misión Artemis 1 en noviembre de 2022, la NASA perdió contacto con la cápsula durante 47 minutos debido a un fallo en el enlace de comunicación.
Fallos de Energía en Orion (PCDU): Se documentaron 24 casos en los que los limitadores de corriente de enclavamiento de la unidad de distribución y acondicionamiento de energía se abrieron sin comando, causados por la radiación. Esto representa un riesgo para la redundancia de energía y los sistemas de propulsión.
Anomalías de Navegación: La nave Orion registró fallos en sus sensores de navegación estelar durante su viaje, lo que requirió la intervención del equipo de control de vuelo.
Fugas de Hidrógeno en el SLS: Durante las pruebas previas al lanzamiento, se detectaron fugas importantes de hidrógeno en la etapa central del cohete SLS, lo que provocó retrasos.
No ha habido un nuevo lanzamiento para ver si se han eliminado estos fallos críticos. Y les van a mandar nada menos que a circunvalar (con suerte) la luna. Que si no les comen los chinos...