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La NASA cancela la estación lunar en órbita y construirá una base en la superficie de la Luna

La NASA ha cancelado sus planes para desplegar una estación espacial en órbita lunar y en su lugar utilizará sus componentes para construir una base de 20.000 millones de dólares en la superficie de la Luna durante los próximos siete años, según anunció este martes su nuevo director, Jared Isaacman. Isaacman, quien asumió el cargo en la agencia en diciembre, realizó el anuncio durante la apertura de un evento en la sede de la NASA en Washington, donde detalló una serie de cambios drásticos en Artemisa, el programa lunar insignia de la agencia.

| etiquetas: nasa , luna , base , estación , artemisa , lunar gateway
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3 comentarios
3 1 0 K 39 ciencia
#1 Barriales
Llevan gastado bastante mas que eso en la guerra de Iran
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#2 Leclercia_adecarboxylata *
Me alegraría de este notición del siglo sino fuese porque es de EEUU.
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taSanás #3 taSanás
Con lo seria que era antes la NASA…
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