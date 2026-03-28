Narcos mexicanos y colombianos buscan en Ucrania entrenamiento con drones y táctica de guerra

Integrantes de cárteles mexicanos y grupos criminales colombianos han sido señalados por infiltrarse en la Legión Internacional de Ucrania para recibir adiestramiento militar avanzado, dominar drones kamikaze FPV, aprender guerra electrónica y trasladar esas capacidades al crimen organizado en América Latina. Investigaciones de inteligencia advierten que el conflicto en Europa del Este está siendo aprovechado como un laboratorio táctico por organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, por parte de México.
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www.meneame.net/story/fontaneros-union-europea-estan-involucrados-corr Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana
Y va Sanchez y subvenciona con mil millones de nuestros impuestos a este nido de corrupción
Quiero mi parte del negocio.
www.abc.es/espana/narcos-colombianos-mexicanos-adiestran-ejercito-ucra
El señor zelensky sabe de lo suyo y vende bien su "producto".
Ejemplo, ahí que se fueron al golfo Pérsico
Parece que piden a gritos que se deje sola a Ucrania para que puedan invadirla y asesinar a pro occidentales bien, por que retirar la ayuda que le damos es dejarla a merced del abuson fascista del Kremlin,y eso no va a pasar, ya que tanto derecha como izquierda en España estamos de acuerdo en la defensa de nuestros aliados ucranianos.
Las dos semanas más largas de la historia de la invasión que no iba a suceder.. según RT y sus seguidores, claro.