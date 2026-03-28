Narcos mexicanos y colombianos buscan en Ucrania entrenamiento con drones y táctica de guerra

Integrantes de cárteles mexicanos y grupos criminales colombianos han sido señalados por infiltrarse en la Legión Internacional de Ucrania para recibir adiestramiento militar avanzado, dominar drones kamikaze FPV, aprender guerra electrónica y trasladar esas capacidades al crimen organizado en América Latina. Investigaciones de inteligencia advierten que el conflicto en Europa del Este está siendo aprovechado como un laboratorio táctico por organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, por parte de México.