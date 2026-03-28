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Narcos mexicanos y colombianos buscan en Ucrania entrenamiento con drones y táctica de guerra

Integrantes de cárteles mexicanos y grupos criminales colombianos han sido señalados por infiltrarse en la Legión Internacional de Ucrania para recibir adiestramiento militar avanzado, dominar drones kamikaze FPV, aprender guerra electrónica y trasladar esas capacidades al crimen organizado en América Latina. Investigaciones de inteligencia advierten que el conflicto en Europa del Este está siendo aprovechado como un laboratorio táctico por organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, por parte de México.

| etiquetas: ucrania , narcoterrorismo , drones , guerra
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9 comentarios
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ahora se explica la vehemencia y odio de nuestros NATOntados ... creen que les van a cortar el suministro de farlopa.
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devilinside #6 devilinside
#2 Preveo una futura joint venture entre el Cártel de Sinaloa y la Mafia Ucraniana
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#9 tierramar *
La guerrra de Ucrania se ha convertido en un agujero de corrupción: www.meneame.net/story/horror-ucrania-secuestro-ninos-pedofilia-trafico Secuestro de niños, pedofilia y tráfico de órganos, tráfico de armas.Y en la que gente poderosa de la UE y EEUU tiene intereses, por lo que no quieren que la guerra pare. Porque cuando llegue la paz, pueden temer acaba en tribunales
www.meneame.net/story/fontaneros-union-europea-estan-involucrados-corr Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana
Y va Sanchez y subvenciona con mil millones de nuestros impuestos a este nido de corrupción
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#8 unomas23
25 kM€ de la hacienda pública alemana van a parar a estos chanchullos ucranianos.

Quiero mi parte del negocio.
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Supercinexin #4 Supercinexin
No se podía saber.
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suppiluliuma #7 suppiluliuma
Resumen de este envío y de los comentarios de este envío: la ofensiva de primavera rusa sigue yendo como el culo. Ust-Luga, Primorsk y, ahora, Novorosíisk siguen ardiendo. Desesperados por encontrar una dosis de copium, los Zazis de MNM se están planteando recurrir a la prostitución para costear su adicción. :troll:
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IkkiFenix #1 IkkiFenix
Narcos colombianos y mexicanos que luchan en Ucrania, nueva amenaza para España y Europa

www.abc.es/espana/narcos-colombianos-mexicanos-adiestran-ejercito-ucra
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Kasterot #3 Kasterot *
Yo creo que no tendrán problema en encontrar formadores a buen precio.
El señor zelensky sabe de lo suyo y vende bien su "producto".
Ejemplo, ahí que se fueron al golfo Pérsico
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vicvic #5 vicvic *
Otra consecuencia de la invasión fascista de Putin por la que tanto suspiran sus blanqueadores.

Parece que piden a gritos que se deje sola a Ucrania para que puedan invadirla y asesinar a pro occidentales bien, por que retirar la ayuda que le damos es dejarla a merced del abuson fascista del Kremlin,y eso no va a pasar, ya que tanto derecha como izquierda en España estamos de acuerdo en la defensa de nuestros aliados ucranianos.

Las dos semanas más largas de la historia de la invasión que no iba a suceder.. según RT y sus seguidores, claro.
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menéame