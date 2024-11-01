Nadie lo dice claramente, pero no se venden tantos coches chinos en Europa como nos quieren hacer creer  

Las marcas chinas ha experimentado un crecimiento importante en cuanto a ventas en Europa, pero la cuota que consolidan todavía es baja y los modelos que más se compran todavía no son los chinos. Con una penetración del 5,4% en un mercado que creció un 4,5%, hasta las 769.000 matriculaciones, los coches “made in China” son una amenaza real para los grandes fabricantes europeos como Volkswagen, Stellantis o Renault. Aun así, detrás del boom hay un dato menos visible: su cuota de mercado se ha estancado en torno al 5% en los últimos meses.