Nadie lo dice claramente, pero no se venden tantos coches chinos en Europa como nos quieren hacer creer

Las marcas chinas ha experimentado un crecimiento importante en cuanto a ventas en Europa, pero la cuota que consolidan todavía es baja y los modelos que más se compran todavía no son los chinos. Con una penetración del 5,4% en un mercado que creció un 4,5%, hasta las 769.000 matriculaciones, los coches “made in China” son una amenaza real para los grandes fabricantes europeos como Volkswagen, Stellantis o Renault. Aun así, detrás del boom hay un dato menos visible: su cuota de mercado se ha estancado en torno al 5% en los últimos meses.

Sinfonico #1 Sinfonico *
Si no fuesen chinos serían competencia y sería bueno para todos, pero al ser chinos son una amenaza....el periodismo xD
Pyrefox #7 Pyrefox
#1 todo lo que se fabrique en un país que tiene unas condiciones laborales tan chungas es competencia desleal, hay cadenas de supermercados que podrían estar abiertas 24x7x52 y no se les deja, por eso. Así que si, entiendo que amenaza.
cosmonauta #5 cosmonauta
Se acabó el presupuesto de marketing.
#8 chocoleches
Este señor es capaz de decir hace una semana que Byd ha reventado las cifras de ventas superando a Tesla:

www.hibridosyelectricos.com/coches/byd-ha-reventado-cifras-su-principa

Y ahora decir que "nadie lo dice, pero no se venden tantos coches chinos"

Rubén, chaval, aclárate por favor. O revisa el prompt antes.
#3 poxemita
Si hiciesen coches más compactos y a la vez espaciosos (monovolúmenes) sería genial (esto va para todos los fabricantes).

De los chinos parece que el tamaño estandar es el del Poche Cayenne.
Andreham #2 Andreham
A lo mejor los aranceles tienen algo que ver.
aupaatu #6 aupaatu *
Mientras en europa el resto de exportadores que no se dediquen a la automoción aguanten los aranceles impuestos a china y compensados en china con sus exportaciónes , seguirán siendo porcentajes parecidos
Pero no creo que los puedan mantener si siguen con Quid Pro Quo sin ser el matón del barrio.
China ya está ensamblando en fábricas españolas y acabarán
compitiendo mientras el restó de exportadores seguirán con los aranceles
lib_free #4 lib_free
Bueno solo acaban de meter la patita en Europa, en España todavia no fabrican solo ensamblan en la antigua fábrica de Nissan en Barcelona y se esta ultimando que modelo se implanta en Europa para que a parte de ensamblar se puedan sortear los aranceles con fabricación de algunos componentes, de otra manera no habra industria auxiliar, ni know-How, ni diseño, ni apenas empleos solo alguna fabrica de ensamblaje en España, Bulgaria y Turquia y poco más.
