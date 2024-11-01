edición general
De nacer en la calle a servir para seis primeros ministros británicos: el gato Larry cumple 15 años en Downing Street

El gato Larry celebra este domingo 15 años como cazador oficial de roedores del gobierno británico y, de manera extraoficial, primer felino, una presencia tranquilizadora que ha servido bajo seis primeros ministros. A veces parece que ellos han servido bajo sus órdenes. Los índices de aprobación del gato Larry son muy altos. El felino, no en vano, cuenta con 879.000 seguidores en X, donde se muestra como un activo tuitero. La historia de superación del minino atigrado gris y blanco lo ha llevado de ser un animal callejero a la sede del poder...

| etiquetas: larry , primer felino , downing street , atigrado , jefe cazador , aniversario
Comentarios destacados:    
Pontecorvo #8 Pontecorvo *
Debe de ser la única celebridad británica que no ha aparecido en los archivos Epstein.
Cehona #9 Cehona
#8 El gato ha amenazado con una querella al que le relacione con los papeles de Epstein.
Que le enviara latas de whyskas por correo, no indica la relación.
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#8 Los espías también se salvan.

No están ni James Bond, ni Mr. Bean, ni Austin Powers.
ochoceros #19 ochoceros
#8 Con 15 años este pussy ya pasa de la edad requerida :-P
josde #14 josde
Poco le queda ya de disfrutar esa vida al felino, cualquier día cae.
themarquesito #6 themarquesito
Larry es lo más sensato del 10 de Downing Street en décadas.
Dicho esto, DEP el gran Palmerston, gato que fue ratonero jefe del Foreign Office durante unos cuantos años y falleció recientemente.
Enero2025 #1 Enero2025
Exijo que este envío sea PORTADA.
azathothruna #3 azathothruna
#1 El gato es de la perfida asi que no
Meneanauta #4 Meneanauta
15 años chupando del bote
JRambo #5 JRambo
#4 pues al menos caza ratones y tiene más seguidores en X que gente vota a podemos, así que...
#12 MenéameParaLosFascistas *
#5 Entonces es el referente del facha medio. Caza, sirve a un rico que lo considera una mascota y no necesita saber donde tiene la mano derecha.
JRambo #15 JRambo
#12 ha dicho facha!

Chupito!
Chupito!
Chupito!
troymclure #17 troymclure
#15 Deberia haber dicho subnormal
Pontecorvo #20 Pontecorvo
#12 Pero si se pasa todo el santo día holgazaneando y con comida gratis. Se dice en la propia noticia. No tengo muy claro de quién sirve a quién.
#13 soberao
#5 Joder como Ayuso con el perro de Esperanza Aguirre, que es la única actividad laboral que se le conoce, comunity manager del perro aunque no se sabe si estaba dada de alta o cobraba con sobres en negro.
JRambo #16 JRambo
#13 sisi, Ayuso tiene exactamente los mismos votos que podemos. Igualito.
#18 soberao
#16 José María García habla sobre Ayuso m.youtube.com/watch?v=XMs26orEsOg
JRambo #21 JRambo
#18 pues estoy de acuerdo con él.
Si Ayuso es "lo mejor que hay", cómo estará el resto!?

Supongo que a este señor no le habrá coincidido hablar, qué se yo, con Irene Mintieron, por poner un ejemplo. Se hubiera arrancado las venas a mordiscos.
Cuñado #10 Cuñado
Sección gatos, ya!

Sí, ya peino canas.
Jakeukalane #2 Jakeukalane
¿Servir?
LaLaLari #7 LaLaLari
Para que luego digan de la escalera social.
