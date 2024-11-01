De nacer en la calle a servir para seis primeros ministros británicos: el gato Larry cumple 15 años en Downing Street

El gato Larry celebra este domingo 15 años como cazador oficial de roedores del gobierno británico y, de manera extraoficial, primer felino, una presencia tranquilizadora que ha servido bajo seis primeros ministros. A veces parece que ellos han servido bajo sus órdenes. Los índices de aprobación del gato Larry son muy altos. El felino, no en vano, cuenta con 879.000 seguidores en X, donde se muestra como un activo tuitero. La historia de superación del minino atigrado gris y blanco lo ha llevado de ser un animal callejero a la sede del poder...
