Multitud israelí aplaude a los soldados acusados de violar a un prisionero palestino (EN)

Los israelíes aplauden a dos de los cinco sospechosos de violación en grupo de un detenido, que fue captada en video, mientras comparecen ante el tribunal

etiquetas: sionismo , justicia , palestina , gaza , genocidio , violación
Verdaderofalso
La única democracia de la zona
javibaz
Que asco de gentuza
Rogue
Ni el mundo animal es tan cruel. Están enfermos.
Sandman
Si estos son el pueblo elegido, es que su dios es una putísima mierda.

EDIT: O es que será algo cultural: Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/israel-da-refugio-decenas-pedofilos-viola
Herumel #3 Herumel
#1 Estos no son ni pueblo, ni elegidos, son sionistas como insulto de ser un infraser.
#5 kaos_subversivo
#1 ya nos lo advirtió Satán que su Dios era un cabron... :troll:
SeñorPresunciones
Menudos bárbaros.
maquingo
Un pueblo a imagen y semejanza de su Dios
hakcer_dislexico
Luego les llamas pedazos de mierda y lloran ...
