Multitud israelí aplaude a los soldados acusados de violar a un prisionero palestino (EN)
Los israelíes aplauden a dos de los cinco sospechosos de violación en grupo de un detenido, que fue captada en video, mientras comparecen ante el tribunal
etiquetas
sionismo
justicia
palestina
gaza
genocidio
violación
#4
Verdaderofalso
La única democracia de la zona
3
K
65
#2
javibaz
Que asco de gentuza
4
K
64
#6
Rogue
Ni el mundo animal es tan cruel. Están enfermos.
3
K
51
#1
Sandman
*
Si estos son el pueblo elegido, es que su dios es una putísima mierda.
EDIT: O es que será algo cultural: Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/israel-da-refugio-decenas-pedofilos-viola
2
K
49
#3
Herumel
#1
Estos no son ni pueblo, ni elegidos, son sionistas como insulto de ser un infraser.
0
K
12
#5
kaos_subversivo
#1
ya nos lo advirtió Satán que su Dios era un cabron...
2
K
45
#8
SeñorPresunciones
Menudos bárbaros.
1
K
29
#7
maquingo
Un pueblo a imagen y semejanza de su Dios
1
K
23
#9
hakcer_dislexico
*
Luego les llamas pedazos de mierda y lloran ...
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
