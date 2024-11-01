La multirreincidencia y lo poco que hemos aprendido desde los años 80

Vuelven los ochenta. Y lo hacen con las mismas frases de entonces en boca de políticos que en esa época era unos niños. Todo es posible con tal de subirse a la ola populista y punitiva que suele encabezar la extrema derecha. Ocurrió en el Congreso con la votación de la reforma legal contra la multirreincidencia de los delincuentes presentada por Junts.
multi reincidencia , delincuencia , populismo , años 80
Al poder le interesa una justicia coja, ineficiente,... Un coladero para sus cosas (como siempre)... Y las consecuencias que sufrimos la población lo quieren tapar de mala manera. No sé si es el caso, para estos de la multi reincidencia.
A ver, la cuestión que suelta es clara, y no la atacais, ¿Creéis que hace falta una reforma legal para estos casos o creéis que tenemos un buen marco legal que no está siendo
Pero ¿el problema existe? Pues planteemos soluciones alternativas en vez de criticarla.
Este tipo de batallas es de los que hacen que la clase obrera abandone a la izquierda.