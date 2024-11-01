edición general
La multirreincidencia y lo poco que hemos aprendido desde los años 80

Vuelven los ochenta. Y lo hacen con las mismas frases de entonces en boca de políticos que en esa época era unos niños. Todo es posible con tal de subirse a la ola populista y punitiva que suele encabezar la extrema derecha. Ocurrió en el Congreso con la votación de la reforma legal contra la multirreincidencia de los delincuentes presentada por Junts.

Cuchifrito
Falacia de falso dilema. Que haya otras soluciones que el punitivismo para cierto tipo de delincuencia no es razón para dejarla impune cuando estas otras soluciones no funcionen o no se estén aplicando o no se estén aplicando bien.
Wachoski
#2 #_1 piruetas y falacias,.... Para no señalar el problema directamente, no?

Al poder le interesa una justicia coja, ineficiente,... Un coladero para sus cosas (como siempre)... Y las consecuencias que sufrimos la población lo quieren tapar de mala manera. No sé si es el caso, para estos de la multi reincidencia.

A ver, la cuestión que suelta es clara, y no la atacais, ¿Creéis que hace falta una reforma legal para estos casos o creéis que tenemos un buen marco legal que no está siendo

YSiguesLeyendo
el Prescolar haciendo piruetas conceptuales y gramaticales para vestir de medida acertada que el PSOE haya puesto el culo y hasta el fondo se la hayan metido los de PP-Vox-Junts, la triada fascista, con la aprobación de esta "acertada medida". déjalo, Prescolar, no cuela, como lo de Julito, que eran actrices contratadas por Univision los videos que vendisteis como voz e imagen distorsionadas de las presuntas víctimas reales. das pena!
MalvadoAspersor
O sea que la medida es mala porque patatas...

Pero ¿el problema existe? Pues planteemos soluciones alternativas en vez de criticarla.

Este tipo de batallas es de los que hacen que la clase obrera abandone a la izquierda.
