La multirreincidencia y lo poco que hemos aprendido desde los años 80

Vuelven los ochenta. Y lo hacen con las mismas frases de entonces en boca de políticos que en esa época era unos niños. Todo es posible con tal de subirse a la ola populista y punitiva que suele encabezar la extrema derecha. Ocurrió en el Congreso con la votación de la reforma legal contra la multirreincidencia de los delincuentes presentada por Junts.