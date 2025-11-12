Multa de 270 euros por maltrato animal para el hombre que abusó de una vaca en Castro de Rei

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo solamente ha necesitado dos días para decidir condenar a un hombre como autor de un delito leve de maltrato animal por haber abusado sexualmente de una vaca en una pequeña explotación ganadera de la parroquia de Triabá (Castro de Rei). La sentencia, emitida este martes, considera los hechos un «maltrato grave» y le impone al condenado una pena de multa de 45 días a razón de seis euros diarios, un total de 270 euros.