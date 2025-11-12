edición general
Multa de 270 euros por maltrato animal para el hombre que abusó de una vaca en Castro de Rei

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo solamente ha necesitado dos días para decidir condenar a un hombre como autor de un delito leve de maltrato animal por haber abusado sexualmente de una vaca en una pequeña explotación ganadera de la parroquia de Triabá (Castro de Rei). La sentencia, emitida este martes, considera los hechos un «maltrato grave» y le impone al condenado una pena de multa de 45 días a razón de seis euros diarios, un total de 270 euros.

comentarios
Astur_
les sale barato, a los hpts

Glidingdemon
#4 ya, y que? El anuncio de la Asturiana era así, que tiene que ver que este tío sea gallego, como si es del congo belga, el amor por si vaca no conoce fronteras, seguro que en Asturias también hay amantes vaqueros, no estoy seguro pero solo hay que rascar un poco, y tampoco creo que toda la leche de la asturiana sea de allí.

Glidingdemon
Recuerdo el anuncio de la Asturiana, la mejor leche de nuestros ganaderos.
Deberían de haberlo sacado de aquí.

Astur_
#2 Castro de Rei (o Castro de Rey) es un municipio español situado en la provincia de Lugo, Galicia,

sat
Amigo ganadero, recuerda: Sólo Muuuuuu es sí.

Malinke
Ya van 540 €.

Apotropeo
#7 es parte de un chiste, pero resumiendo:

Para follarte a un hamster tienes que envolverlo en espadradapo, sino lo revientas.

Apotropeo
Espero que no le pusiera espadradapo alrededor como al hamster.
:troll:

DayOfTheTentacle
#5 no pillo la referencia...


