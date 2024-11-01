edición general
Multa de 270 euros para el hombre que intentó violar a una vaca en una granja de Triabá

El acusado de intentar violar a una vaca en una explotación ganadera de Triabá, en el municipio de Castro de Rei, ha sido finalmente condenado al pago de 270 euros de multa por un delito leve de maltrato animal, imponiendo también inhabilitación de cuatro meses para cualquier profesión u oficio relacionado con animales, así como para su tenencia. Según detalla la resolución judicial, el condenado ató al animal de cabeza y cola para evitar que reaccionara de forma natural. Posteriormente, le impuso una "conducta no definida con seguridad",...

4 comentarios
#1 Pixmac
Otra sentencia que parece una broma. Puede que tenga que ver con la muy mejorable Ley de Bienestar Animal pero no deja de ser una broma.
ElPerroDeLosCinco #3 ElPerroDeLosCinco *
Por mucho que nos repugne esto, no creo que llegue a ser maltrato. Para una vaca, la polla de un hombre no es nada. Los veterinarios les meten el brazo entero de manera rutinaria para inseminaciones o exploraciones.
#2 Vamohacalmano
Muuuu significa muuuuu.
#4 MADMax2
#2 Nuuuu
