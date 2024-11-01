Multa de 270 euros para el hombre que intentó violar a una vaca en una granja de Triabá

El acusado de intentar violar a una vaca en una explotación ganadera de Triabá, en el municipio de Castro de Rei, ha sido finalmente condenado al pago de 270 euros de multa por un delito leve de maltrato animal, imponiendo también inhabilitación de cuatro meses para cualquier profesión u oficio relacionado con animales, así como para su tenencia. Según detalla la resolución judicial, el condenado ató al animal de cabeza y cola para evitar que reaccionara de forma natural. Posteriormente, le impuso una "conducta no definida con seguridad",...