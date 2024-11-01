edición general
Una mujer pierde los brazos y las piernas tras la lamida de su perro: "Podría pasarle a cualquiera"

Manjit Sangha ha regresado a casa después de 32 semanas en el hospital, donde sufrió una cuádruple amputación tras desarrollar una sepsis que, según creen los médicos, pudo originarse por la lamida de su propio perro sobre una pequeña herida. Durante su estancia en el hospital, su corazón se detuvo hasta seis veces. La infección se propagó con rapidez y los cirujanos se vieron obligados a amputarle ambas manos y las piernas por debajo de la rodilla para salvarle la vida.

Don_Pixote
una herida abiertá no es moco de pavo..
Muchos casos...

Si os han operado, cicatriz reciente o teneis una herida abierta, pues bien curada y tapada siempre.
Nada de rebozarse en barro , bañarse en rios o dejar a tu mascota que te haga una limpieza
8 K 97
#9 Almirantecaraculo
#6 vamos, lo que viene siendo tener un poco de sentido común, el menos común de los sentidos al parecer.
Gracias igualmente por explicarlo.
0 K 8
Don_Pixote #10 Don_Pixote *
#9 Hubo un caso de una chica a la que le operaron de un quiste, operación normal y corriente. Se fue a un festival seguidamente (donde se le infectó la herida) y acabó perdiendo todas las extremidades.
Salió en el podcast de The Wild Project (que, aunque Jordi no sea para todos los gustos, ese podcast me marcó mucho, tanto por precaución como por historia de superación).
1 K 25
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Como indica #6 no es lo mismo que te lama la piel que una herida abierta.

Una herida abierta no basta con limpiarla y desinfectarla, es vital taparla aunque sea sólo con una tirita
2 K 41
antesdarle #24 antesdarle
#6 como que nada de rebozarse en barro, que será lo siguiente, no bañarse en la piscina de una central nuclear?
0 K 10
Javi_Pina #7 Javi_Pina
Por lo que tengo entendido nuestra saliva puede ser aún más perjudicial para ellos. Por si acaso no lamais nunca heridas de perros.
4 K 50
#4 XXguiriXX
Joder! Y según mi padre, la lamida de los perros es antiséptica.
#8 Edheo
Edheo #8 Edheo
#4 Yo tengo perros, los adoro... pero si vieras la de cosas que puede lamer un perro, no consentirias que te lama... y menos aún una herida.
No veo qué puede tener de antiséptico.
2 K 24
Arzak_ #12 Arzak_
Ya no podrá salir a pasear y acariciar a su perro. :palm:
#15 rbrn
#15 rbrn
#12 Pero sí puede lamerlo.
1 K 21
Arzak_ #23 Arzak_
#15 entonces el perro quedará también sin sus cuatro extremidades... 8-D
0 K 11
Tkachenko #5 Tkachenko
Si, es lo típico que suele pasar cuando te lame un perro ¬¬
0 K 20
skaworld #20 skaworld
#19 Pero vamos a ver.... ¿Dar azucar a un perro? ¿Estamos locos? ¿No sabes que es tóxico para ellos? forzar al pobre cánido a ingerir productos perjudiciales para su salud... Si la niña realmente queria a su perro y parece que si es el caso y a multiples niveles, se preocuparia de que este tuviese una alimentacion sana, por lo que solo podria haberse untado patés de calidad en el chochamen
#1 pepel
pepel #1 pepel
Pobre perro; condenado sin pruebas.
0 K 18
#14 pelagius
#1 eso no era un perro, era un dragón de komodo con pelo
2 K 30
pitercio #22 pitercio *
Yo nunca me fie de aquello de que si pica, es que se está curando.
Recordad que los consejos de la abuela aumentan mucho su fiabilidad estadística con jabón Lagarto.
0 K 16
platypu #18 platypu
Hombre, a cualquiera tampoco
#13 Rogue
Rogue #13 Rogue
Lamida, perro, nata, Ricky Martin...
0 K 13
#16 Nastar
#13 era pate que mi primo me lo aseguro porque un vecino suyo lo tenia grabado{troll} :troll: :troll: :troll:
0 K 7
skaworld #17 skaworld
#13 #16 España siempre ha sido un pais dividido, unos dicen nata, otros mermelada y otros fuagrás

De lo q nunca he oido hablar es de la pobre niña con cistitis despues de que el perro le lustrase la pepitilla
0 K 12
Don_Pixote #19 Don_Pixote
#17 fue mermelada, que yo tengo un primo segundo que lo vio :-P
0 K 8
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
yisuskraist!
0 K 12
TikisMikiss #3 TikisMikiss
La película que emocionó a Clint Eastwood.
#21 pirat
#21 pirat
Extraña que nadie chistee con los que se sienten mascota en esa campaña creada para desvíar la atención.
0 K 8

