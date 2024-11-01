Una mujer pierde los brazos y las piernas tras la lamida de su perro: "Podría pasarle a cualquiera"

Manjit Sangha ha regresado a casa después de 32 semanas en el hospital, donde sufrió una cuádruple amputación tras desarrollar una sepsis que, según creen los médicos, pudo originarse por la lamida de su propio perro sobre una pequeña herida. Durante su estancia en el hospital, su corazón se detuvo hasta seis veces. La infección se propagó con rapidez y los cirujanos se vieron obligados a amputarle ambas manos y las piernas por debajo de la rodilla para salvarle la vida.
| etiquetas: sepsis , lamida , perro , amputación , brazos , piernas
Muchos casos...
Si os han operado, cicatriz reciente o teneis una herida abierta, pues bien curada y tapada siempre.
Nada de rebozarse en barro , bañarse en rios o dejar a tu mascota que te haga una limpieza
Gracias igualmente por explicarlo.
Salió en el podcast de The Wild Project (que, aunque Jordi no sea para todos los gustos, ese podcast me marcó mucho, tanto por precaución como por historia de superación).
Una herida abierta no basta con limpiarla y desinfectarla, es vital taparla aunque sea sólo con una tirita
No veo qué puede tener de antiséptico.
Recordad que los consejos de la abuela aumentan mucho su fiabilidad estadística con jabón Lagarto.
De lo q nunca he oido hablar es de la pobre niña con cistitis despues de que el perro le lustrase la pepitilla