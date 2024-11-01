Una mujer pierde los brazos y las piernas tras la lamida de su perro: "Podría pasarle a cualquiera"

Manjit Sangha ha regresado a casa después de 32 semanas en el hospital, donde sufrió una cuádruple amputación tras desarrollar una sepsis que, según creen los médicos, pudo originarse por la lamida de su propio perro sobre una pequeña herida. Durante su estancia en el hospital, su corazón se detuvo hasta seis veces. La infección se propagó con rapidez y los cirujanos se vieron obligados a amputarle ambas manos y las piernas por debajo de la rodilla para salvarle la vida.