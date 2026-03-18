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Una mujer paga el comedor a la niña de Alicante tras denegarle el servicio el colegio por impago
La donante, cuya identidad quiere mantener en el anonimato, abona la cuota hasta mayo y los 400 euros que debía la familia por problemas económicos.
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#2
calde
Ay dios mío! Gracias! Qué sería de este pobre país sin la caridad cristiana...
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#1
Tunguska08Chelyabinsk13
Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/colegio-religioso-alicante-expulsa-nina-c
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#8
kastanedowski
A nosotros nos negaron el comedor directamente... pusimos una reclamacion pero van 3 años... la respuesta fue que habla un numero de plazas y escogian primero a las familias con problemas y migrantes ya que ellos tenian mas "puntos" como si juega un video juego todo esto
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#3
Mengüi
Pues es un detalle muy de agradecer, pero... También sería de agradecer que servicios sociales tuviese suficiente capacidad, humana y material, para reaccionar con rapidez ante estas situaciones.
No entro en si los padres realmente están sin medios o se trata de una negligencia.
Por otra parte, que sea un colegio religioso quien niegue la comida, pues también tiene miga.
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#4
mono
#3
Por otra parte, que sea un colegio religioso quien niegue la comida, pues también tiene miga
¿por? ¿son más solidarios los religiosos?
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#5
Mengüi
#4
No sé si te has leído su manual de cabecera. Es de los best seller con mayor difusión.
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#6
minoch4
#4
osea privado o concertado esos te lo cobran todo, solidarios dices
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#7
DaniTC
*
#4
Nosotros cantábamos esto en el cole:
Enseñanos a amar Vicente de Paúl, al pobre nuestro hermano como lo amastes tú. (bis)
No sabemos sufrir con los que sufren, rehusamos llorar con los que lloran; ignoramos la voz que nos suplica
y la mano que hambrienta nos implora.
Enseñanos a amar Vicente de Paúl, al pobre nuestro hermano como lo amastes tú. (bis)
0
K
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#9
ur_quan_master
#4
el ayuno es virtud, hermano.
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9
comentarios)
menéame
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No entro en si los padres realmente están sin medios o se trata de una negligencia.
Por otra parte, que sea un colegio religioso quien niegue la comida, pues también tiene miga.
¿por? ¿son más solidarios los religiosos?
Nosotros cantábamos esto en el cole:
Enseñanos a amar Vicente de Paúl, al pobre nuestro hermano como lo amastes tú. (bis)
No sabemos sufrir con los que sufren, rehusamos llorar con los que lloran; ignoramos la voz que nos suplica
y la mano que hambrienta nos implora.
Enseñanos a amar Vicente de Paúl, al pobre nuestro hermano como lo amastes tú. (bis)