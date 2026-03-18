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Una mujer paga el comedor a la niña de Alicante tras denegarle el servicio el colegio por impago

Una mujer paga el comedor a la niña de Alicante tras denegarle el servicio el colegio por impago

La donante, cuya identidad quiere mantener en el anonimato, abona la cuota hasta mayo y los 400 euros que debía la familia por problemas económicos.

| etiquetas: comedor , alicante , colegio , donante , impago
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9 comentarios
15 3 0 K 173 actualidad
calde #2 calde
Ay dios mío! Gracias! Qué sería de este pobre país sin la caridad cristiana...

:-S
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kastanedowski #8 kastanedowski
A nosotros nos negaron el comedor directamente... pusimos una reclamacion pero van 3 años... la respuesta fue que habla un numero de plazas y escogian primero a las familias con problemas y migrantes ya que ellos tenian mas "puntos" como si juega un video juego todo esto
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#3 Mengüi
Pues es un detalle muy de agradecer, pero... También sería de agradecer que servicios sociales tuviese suficiente capacidad, humana y material, para reaccionar con rapidez ante estas situaciones.
No entro en si los padres realmente están sin medios o se trata de una negligencia.
Por otra parte, que sea un colegio religioso quien niegue la comida, pues también tiene miga.
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mono #4 mono
#3 Por otra parte, que sea un colegio religioso quien niegue la comida, pues también tiene miga

¿por? ¿son más solidarios los religiosos?
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#5 Mengüi
#4 No sé si te has leído su manual de cabecera. Es de los best seller con mayor difusión.
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#6 minoch4
#4 osea privado o concertado esos te lo cobran todo, solidarios dices
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DaniTC #7 DaniTC *
#4
Nosotros cantábamos esto en el cole:


Enseñanos a amar Vicente de Paúl, al pobre nuestro hermano como lo amastes tú. (bis)

No sabemos sufrir con los que sufren, rehusamos llorar con los que lloran; ignoramos la voz que nos suplica
y la mano que hambrienta nos implora.

Enseñanos a amar Vicente de Paúl, al pobre nuestro hermano como lo amastes tú. (bis)
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
#4 el ayuno es virtud, hermano.
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menéame