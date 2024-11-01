·
·
La mujer asesinada en La Algaba recibió 480 cuchilladas por todo el cuerpo
El asesino la atacó cuando dormía en el sofá y la persiguió por la casa hasta que acabó matándola en un cuarto de baño
|
etiquetas
:
mujer
,
asesinada
,
la algaba
#1
blacksmile
Creo que la palabra ensañamiento se queda corta en este caso.
1
K
24
#2
Javi_Pina
#1
Ensasasasasasasañamiento
1
K
19
#3
sotillo
#1
Su abogado dirá que le dio un ataque de párkinson mientras pelaba las patatas
0
K
10
#5
Battlestar
#1
A nivel coloquial seguro, a nivel penal si murió a la segunda o tercera puñalada entonces no.
1
K
16
#8
Find
#1
#5
www.conceptosjuridicos.com/ensanamiento/
El ensañamiento es una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal que consiste en aumentar de forma deliberada e inhumana el sufrimiento de la víctima de forma innecesaria durante la comisión de un delito.
0
K
12
#11
Battlestar
#8
Exacto, y si no recuerdo mal, si la victima ha muerto "pronto" el resto de puñaladas "no cuenta" porque no a aumentado el sufrimiento porque ya estaba muerta.
De nuevo, por descontado hablamos a nivel penal como agravante, a nivel coloquial no cabe la menor duda.
1
K
22
#13
Find
#11
Sí, hasta puede haber ensañamiento con un par o tres. Depende
0
K
12
#9
El_empecinado
#5
Para que se considere ensañamiento, penalmente hablando, debe demostrarse una intención de causar un daño innecesario para provocar la muerte.
0
K
6
#4
mono
Qué horror. Lo que debió de sufrir hasta morir.
Y el pobre hijo de 10 años que se la encontró
1
K
22
#7
El_empecinado
" El sospechoso ha confesado ante la juez la autoría del crimen, aunque ha alegado que había consumido hachís y cocaína."
¿Los consumió voluntariamente? Entonces no hay atenuante o eximente que valga. Si no sabes mear no bebas.
1
K
16
#12
ChatGPT
*
me suena a la estrategia del video ese del argentino que dice que si te entran a robar en casa, descarga el cargador de la pistola, tomate una botella de whiski, y su puedes, meale encima... es más facil demostrar locura transitoria si haces una barbaridad: una puñalada es asesinato... 450 es locura.
Si le entran a robar a tu casa, hoy sé cómo se extiende entre los chorros.
Yo no lo puedo más fijar en el patio, porque después dicen que se cayó de la medianera.
Vos lo tenés que llevar al
…
» ver todo el comentario
0
K
11
#10
Pontecorvo
Si ya es durísimo todo el texto, pero duro duro, la última frase es demencial.
0
K
9
#6
ElenaCoures1
Todo ese odio debe tener consecuencias en su condena
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
