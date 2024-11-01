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Una mujer acusa a su cita de Tinder de violarla dos veces en Zaragoza: “Le seguí el rollo porque estaba aburrida ese verano”

Una mujer acusa a su cita de Tinder de violarla dos veces en Zaragoza: “Le seguí el rollo porque estaba aburrida ese verano”

“Yo estaba feliz con mi cogorcilla, porque el alcohol nos desinhibe, no lo pensé en ese momento pero él se estaba poniendo pesado y yo le dije que no es no, hasta que empezó a pelearse conmigo y me la metió”, ha atestiguado la denunciante a preguntas de la Fiscalía. Después ella ha señalado que “le hizo una felación para intentar tener el control de la situación y después de eyacular ya le dejó en paz”. Hablaron por mensajes al día siguiente, y la presunta víctima le saludó con un “hola sex machine”, según consta en las diligencias aportadas...

| etiquetas: mujer acusa , cita de tinder , violación , zaragoza
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Feindesland #1 Feindesland
Hola sex machine, saludó la violada al violadoir al día siguiente...

Mira... Treinta años como autor de ficción y no tengo huevos para contar eso....

xD xD xD
21 K 226
#3 Grahml
#1 Los jueces, por dignidad deben evaluar correctamente este caso si todo esto es como lo cuenta el medio.  media
1 K 31
DDJ #6 DDJ *
#1 Alguien crea un personaje así y no se lo cree nadie:

“Me obligó a una felación, me pegó fuerte" [...] “Volví a quedar con él porque parece que había entendido lo que habíamos hablado y oye, pues tenía piscina, y llevaba todo el verano sin bañarme”, ha continuado con su relato la mujer. Esa vez ella ha asegurado que las relaciones sí fueron consentidas, aunque “se produjeron tocamientos en la piscina no consentidos”. “Al final accedí, porque una no es de piedra”, ha dicho la denunciante esta mañana.

Tenía piscina :shit:
7 K 88
magnifiqus #12 magnifiqus
#6 Violadores con piscina, los más peligrosos
0 K 9
Elbaronrojo #13 Elbaronrojo
#6 Mama chicho me toca

Me toca cada vez más.....
1 K 22
#2 thekeeper
Todo muy coherente, sobre todo am dia siguiente saludarle asi
3 K 53
#8 pirat
Estas mujeres perjudican a las realmente violadas y muchas asesinadas, bueno a estas últimas ya no...
4 K 50
Pacman #7 Pacman
Es que no sabéis lo que es la caló de Zaragoza, co!
1 K 22
Fran_Ramos #5 Fran_Ramos
vamos como la gata flora...
2 K 21
Lamantua #10 Lamantua *
Y tres años después… Que vergüenza. o_o
1 K 18
pitercio #4 pitercio
Se aseguró en acumular pruebas reiteradamente a días alternos de que el acusado se estaba excediendo. Hacía mucho calor y aburrimiento.
0 K 15
GeneWilder #11 GeneWilder
Otra que quiere aprovechar las leyes asimétricas entre hombres y mujeres para poner a cero el contador de su reputación. No se puede ser puta y monja a un tiempo.
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mosfet #9 mosfet
Pero esto es el mundo today?
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LostWords #14 LostWords
Yo me pregunto cómo te proteges de esto. ¿Llevas una grabadora contigo?. O mas sencillo. Que si hay consentimiento, pero después dice que no, ¿que haces?. Yo veo la app RegistraTuPolvo como único medio para que todo funcione. Allí activas el NFC, pegas tu teléfono al del otro, se entra la clave, se registra el coito o que sea válido por 1 hora de retozones o lo que ellos digan, y que eso sea la única verdad aceptada en casos como este. Otra cosa será el que lo haga a la fuerza, pero en…   » ver todo el comentario
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menéame