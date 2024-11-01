Una mujer acusa a su cita de Tinder de violarla dos veces en Zaragoza: “Le seguí el rollo porque estaba aburrida ese verano”

“Yo estaba feliz con mi cogorcilla, porque el alcohol nos desinhibe, no lo pensé en ese momento pero él se estaba poniendo pesado y yo le dije que no es no, hasta que empezó a pelearse conmigo y me la metió”, ha atestiguado la denunciante a preguntas de la Fiscalía. Después ella ha señalado que “le hizo una felación para intentar tener el control de la situación y después de eyacular ya le dejó en paz”. Hablaron por mensajes al día siguiente, y la presunta víctima le saludó con un “hola sex machine”, según consta en las diligencias aportadas...