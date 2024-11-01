edición general
16 meneos
68 clics
Muere tiroteado frente a su casa un famoso astrofísico que había descubierto agua en un exoplaneta

Muere tiroteado frente a su casa un famoso astrofísico que había descubierto agua en un exoplaneta

Carl Grillmair fue investigador principal del Telescopio Espacial Hubble y por ahora, la policía no sabe el motivo de su asesinato.

| etiquetas: carl grillmair , asesinato , astrofisico , hubble , exoplaneta
13 3 0 K 237 actualidad
11 comentarios
13 3 0 K 237 actualidad
MIrahigos #1 MIrahigos
Las discusiones académicas no son cosa de broma, los hay muy resentidos.
2 K 23
Theforesthero #9 Theforesthero
#1 Discusiones Académicas:

Sujeto 1: - La tierra es plana

Sujeto 2: - Ya tenemos al tonto de turno...
0 K 6
jacm #8 jacm
Cuando vinieron por los astrofísicos yo no dije nada porque no era astrofísico.
1 K 15
sorrillo #2 sorrillo
Parece un incidente interplanetario.
1 K 14
#4 surco
Que se joda, por descubrir agua. Si hubiese descubierto ron o cerveza no le hubiera pasado nada de esto.
0 K 10
Spirito #10 Spirito *
Pobre hombre. o_o

¿Que está pasando? ¿Es casual, puntual? :tinfoil:
0 K 8
taSanás #6 taSanás
Justo ahora que trump va a destapar lo de los aliens … qué cachualidad
0 K 7
Don_Pixote #11 Don_Pixote
Putos aliens que nos joden los mejores científicos

Ese libro ya lo he leído
0 K 7
nosomosnaiderl #5 nosomosnaiderl
Los hombres de negro.
0 K 6

menéame