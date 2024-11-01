·
Muere tiroteado frente a su casa un famoso astrofísico que había descubierto agua en un exoplaneta
Carl Grillmair fue investigador principal del Telescopio Espacial Hubble y por ahora, la policía no sabe el motivo de su asesinato.
|
etiquetas
:
carl grillmair
,
asesinato
,
astrofisico
,
hubble
,
exoplaneta
#3
efectogamonal
*
No es el primero
2
K
44
#1
MIrahigos
Las discusiones académicas no son cosa de broma, los hay muy resentidos.
2
K
23
#9
Theforesthero
#1
Discusiones Académicas:
Sujeto 1: - La tierra es plana
Sujeto 2: - Ya tenemos al tonto de turno...
0
K
6
#8
jacm
Cuando vinieron por los astrofísicos yo no dije nada porque no era astrofísico.
1
K
15
#2
sorrillo
Parece un incidente interplanetario.
1
K
14
#4
surco
Que se joda, por descubrir agua. Si hubiese descubierto ron o cerveza no le hubiera pasado nada de esto.
0
K
10
#10
Spirito
*
Pobre hombre.
¿Que está pasando? ¿Es casual, puntual?
0
K
8
#6
taSanás
Justo ahora que trump va a destapar lo de los aliens … qué cachualidad
0
K
7
#11
Don_Pixote
Putos aliens que nos joden los mejores científicos
Ese libro ya lo he leído
0
K
7
#5
nosomosnaiderl
Los hombres de negro.
0
K
6
#7
Sammy_Jankis
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
