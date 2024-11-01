edición general
19 meneos
42 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Muere el sanguinario etarra 'Peixoto' y Otegi le homenajea: «Gracias por todo lo que nos enseñaste»

José Manuel Pagoaga Gallastegi, que también fue político con Herri Batasuna, ha fallecido de cáncer en una localidad del sur de Francia. Se le considera autor del secuestro, tortura y asesinato de tres jóvenes gallegos a los que confundió con agentes de la Policía Nacional

| etiquetas: eta , terrorismo , otegi , peixoto
18 1 9 K 107 actualidad
23 comentarios
18 1 9 K 107 actualidad
Comentarios destacados:        
Pacman #1 Pacman
Demócratas, de toda la vida
11 K 126
platypu #2 platypu
Ahora vienen los proetarras del foro para poner alguna excusa
11 K 117
vicus. #3 vicus.
Muere el unihuvo y el ABC se lo lame por la parte del culo, después de muerto, necrofilia y degeneración a tope.
11 K 114
Barney_77 #8 Barney_77
#3 ¿Algo que decir de la muerte de este hijo de la grandísima puta?
9 K 97
vicus. #12 vicus.
#8 Que descanse en paz y el pésame para su familia, como todo español de bien y católico practicante.
0 K 15
Barney_77 #13 Barney_77
#12 Le deseo que se lleve el mismo dolor que dejo en la tierra. Ni mas ni menos.
3 K 48
vicus. #15 vicus.
#13 Rencoroso y vengativo, lo que es ser un mal cristino y un mal español por extensión
0 K 15
Barney_77 #16 Barney_77
#15 No soy cristiano.
1 K 23
#19 condeChocula
#15 que se lleve al más allá lo que cosechó en vida es lo único que le deseo
0 K 6
strike5000 #20 strike5000
#13 Eres demasiado benevolente. Yo se lo deseo multiplicado por mil.
0 K 11
Pontecorvo #5 Pontecorvo
No entiendo, si el meneante medio jura y perjura que los de Bildu son hombres de paz y gente buena.
8 K 88
Battlestar #10 Battlestar
#5 No, a ver, lo que el meneante medio dice es que hoy por hoy no están cometiendo ilegalidades (que sepamos) y que han cumplido sus condenas total o parcialmente y mientras no estén inhabilitados para ello pueden formar parte de la vida política como cualquier otro ciudadano.
Que sea "gente buena" u "hombres de paz" yo al menos no lo he escuchado. De hecho se dice lo contrario, que muchos de ellos fueron condenados por delitos de sangre.

Pero si creemos, o decimos que creemos, en pagar la deuda con la sociedad, la reinserción, la via democrática para fines políticos en lugar de las armas y todas esas cosas, pues hay que respetarlos mientras no rompan la ley de nuevo.
3 K 38
strike5000 #22 strike5000
#10 ¿Hablamos de ese mismo meneante medio que pide la ilegalización de Vox porque defiende el franquismo, a pesar de que ninguno de sus miembros está condenado por terrorismo?
0 K 11
Battlestar #23 Battlestar
#22 Si, el mismo, el argumento del "meneante medio" en ese caso que mencionas es que vox si está cometiendo ilegalidades AHORA, o cuanto menos lo que él considera que son ilegalidades, mayormente delitos de "apología" o "delitos de odio". Segun algunos vox llama a la violencia y al odio y por eso hay que ilegalizarlos,

Delitos que miembros de Bildu en el pasado podrías argumentar que cometieron, de hecho alguno hasta han sido efectivamente condenados por ellos,…   » ver todo el comentario
1 K 20
#17 pascuaI *
#5 Hombre, a ver, que yo voté a Fraga durante muchos años aquí en Galicia, al que tuvimos de presidente durante casi dos décadas. Ahora no voy a ser yo el que diga que Otegi, que es tan (o tan poco) buena gente como el sr. Iribarne, aunque eso sí, el vasco tiene las manos un poco menos manchadas de sangre, no pueda ser lo mismo en su comunidad si los vascos así lo quieren.
2 K 26
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
Mierda de etarra se muere
Otegi aprovecha la ocasión para destacarse como proetarra de mierda
Por si alguien se pensaba que ya era un demócrata de verdad
4 K 50
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Buena forma para sobrellevar el lunes!!! hoy el mundo es un poquito mejor que ayer!
3 K 49
Barney_77 #6 Barney_77
Ojalá se lleve a la tumba el mismo dolor que dejó en la tierra.
3 K 48
#4 Borgiano
Jajajaja, haría bien el siniestro Otegi en jubilarse, no le está haciendo ningún favor a Bildu.
2 K 25
repix #14 repix
Que no falte la fake news.
1 K 21
HeilHynkel #21 HeilHynkel *
No voy yo a aplaudir a un etarra ... pero a lo mejor ABC debería cortarse un poco porque no hace tanto en sus páginas se publicaban bonitas esquelas de criminales de guerra nazis con términos como "Camaradas" "angel"....

Ya sé que las esquelas no las ponen ellos, pero no veo al ABC publicando una esquela dedicada al "amigo" Jon Idígoras ... por mucho pasado taurino que tuviera que entre cornudos ellos se apoyan.
0 K 18
elsnons #9 elsnons *
Mató a tres inocentes a los que confundió con tres guardias civiles. Fue condenado , blanqueado por ser terrorista , pero por motivos políticos, considerado un atenuante por conveniencia . Ha muerto de cáncer fuera de España . Será homenajeado .
2 K 16
#11 poxemita
Rápido kamaradas, un par de noticias sobre lo que ha dicho Matute y problema resuelto.
0 K 12

menéame