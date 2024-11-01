Muere el sanguinario etarra 'Peixoto' y Otegi le homenajea: «Gracias por todo lo que nos enseñaste»

José Manuel Pagoaga Gallastegi, que también fue político con Herri Batasuna, ha fallecido de cáncer en una localidad del sur de Francia. Se le considera autor del secuestro, tortura y asesinato de tres jóvenes gallegos a los que confundió con agentes de la Policía Nacional
| etiquetas: eta , terrorismo , otegi , peixoto
Que sea "gente buena" u "hombres de paz" yo al menos no lo he escuchado. De hecho se dice lo contrario, que muchos de ellos fueron condenados por delitos de sangre.
Pero si creemos, o decimos que creemos, en pagar la deuda con la sociedad, la reinserción, la via democrática para fines políticos en lugar de las armas y todas esas cosas, pues hay que respetarlos mientras no rompan la ley de nuevo.
Delitos que miembros de Bildu en el pasado podrías argumentar que cometieron, de hecho alguno hasta han sido efectivamente condenados por ellos,… » ver todo el comentario
Otegi aprovecha la ocasión para destacarse como proetarra de mierda
Por si alguien se pensaba que ya era un demócrata de verdad
Ya sé que las esquelas no las ponen ellos, pero no veo al ABC publicando una esquela dedicada al "amigo" Jon Idígoras ... por mucho pasado taurino que tuviera que entre cornudos ellos se apoyan.