Muere Jimmy Shaw, actor de "La que se avecina" entre otras series, a los 59 años de edad

El actor estadounidense Jimmy Shaw, conocido por el público español principalmente por interpretar a Matthew en 'La que se avecina', ha fallecido este sábado, 11 de octubre, a los 59 años de edad tal y como ha confirmado su agencia de representación a El Televisero. Es el triste desenlace tras una larga enfermedad a consecuencia de un cáncer de páncreas diagnosticado hace tres años. Desde entonces, el artista, afincado en nuestro país desde hace más de dos décadas, ha pasado un auténtico calvario.

#3 ercharli
"soy un topo".
Momento mítico en la que se avecina.
Descansa en paz, Matthew. Mis respetos. :-(
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Cancer de pancreas: genetica, tabaquismo, obesidad y sedentarismo, y dieta rica en carnes procesadas, grasas animales y azucares.
rnd #4 rnd
#2 El comodín que explica todos los males....
ElBeaver #1 ElBeaver
DEP, una pena morir tan joven
