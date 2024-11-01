Muere Jimmy Shaw, actor de "La que se avecina" entre otras series, a los 59 años de edad

El actor estadounidense Jimmy Shaw, conocido por el público español principalmente por interpretar a Matthew en 'La que se avecina', ha fallecido este sábado, 11 de octubre, a los 59 años de edad tal y como ha confirmado su agencia de representación a El Televisero. Es el triste desenlace tras una larga enfermedad a consecuencia de un cáncer de páncreas diagnosticado hace tres años. Desde entonces, el artista, afincado en nuestro país desde hace más de dos décadas, ha pasado un auténtico calvario.