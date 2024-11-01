Muere un hombre tras más de un año en coma por una paliza propinada por dos menores en Palma

Un hombre ha muerto en el Hospital de Son Espases (Palma de Mallorca) después de permanecer ingresado durante más de un año en estado de coma, a causa de la agresión que recibió por parte de dos menores en noviembre de 2024 cuando intentaban robarle. Así lo ha confirmado la familia del fallecido, a través de la web en la que recaudaban donaciones para su atención sanitaria, precisando que finalmente no se ha podido recuperar de las lesiones sufridas.