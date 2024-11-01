edición general
Muere apuñalado un opositor de Putin que se había exiliado en Turquía bajo un nombre falso

Muere apuñalado un opositor de Putin que se había exiliado en Turquía bajo un nombre falso

Abakar Abakarov era un un activista islamista daguestaní acusado por Putin de "intentar instigar pogromos en Rusia".

Moderdonia
Cuando me reuní con Putin le hablé bien clarito: "Vladimir, no te ofendas pero os equivocasteis poniéndole guisantes a la ensaladilla rusa".
Charles_Dexter_Ward
#3 En la miniatura el momento exacto
thorpedo
Se habrán quedado sin polonio
Findeton
El puñal no tiene la culpa, el opositor se abalanzó contra el puñal, declaró Putin.
DrEvil
Seguro que vivía en una planta baja.
