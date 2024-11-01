edición general
7 meneos
8 clics
Muere Alfonso Ussía

Muere Alfonso Ussía

Alfonso Ussía (Madrid, 1948 - Comillas, 2025), escritor, humorista, periodista y una de las firmas más reconocibles del columnismo español del último medio siglo, ha muerto en Madrid a los 77 años.

| etiquetas: ussía , columnista , obituario
7 0 0 K 71 actualidad
5 comentarios
7 0 0 K 71 actualidad
kumo #1 kumo
Te podía gustar o no, pero que era un referente en cuanto a periodismo y libros, está claro.
1 K 20
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#4

Que apareció ya tantas veces que ya no sé cual es la original.  media
0 K 19
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Joder, es la cuarta vez que se muere.

EDITO. Ya ha salido tantas veces que ya no sé cual es la original.
0 K 19
Cide #4 Cide
#2 No entiendo. El enlace no lleva a ningún sitio
0 K 9
alcama #3 alcama
Se va uno de los grandes escritores del siglo XX
Su "Tratado de las buenas maneras" fue un éxito .
Y cómo no , recordar a al Doctor Gorroño. interpretado por Ussia en aquellos memorables "Debates sobre el estado de la nación", con Luis del Olmo

DEP
0 K 6

menéame