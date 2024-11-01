·
7
meneos
8
clics
Muere Alfonso Ussía
Alfonso Ussía (Madrid, 1948 - Comillas, 2025), escritor, humorista, periodista y una de las firmas más reconocibles del columnismo español del último medio siglo, ha muerto en Madrid a los 77 años.
etiquetas
ussía
columnista
obituario
7
0
0
7
0
0
#1
kumo
Te podía gustar o no, pero que era un referente en cuanto a periodismo y libros, está claro.
1
K
20
#5
HeilHynkel
*
#4
Que apareció ya tantas veces que ya no sé cual es la original.
0
K
19
#2
HeilHynkel
*
Joder, es la cuarta vez que se muere.
EDITO. Ya ha salido tantas veces que ya no sé cual es la original.
0
K
19
#4
Cide
#2
No entiendo. El enlace no lleva a ningún sitio
0
K
9
#3
alcama
Se va uno de los grandes escritores del siglo XX
Su "Tratado de las buenas maneras" fue un éxito .
Y cómo no , recordar a al Doctor Gorroño. interpretado por Ussia en aquellos memorables "Debates sobre el estado de la nación", con Luis del Olmo
DEP
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
