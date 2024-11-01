El Movimiento Feminista de Madrid avisa de un "otoño caliente" si no hay avances en la abolición de la prostitución

El Movimiento Feminista de Madrid ha avisado este sábado al Gobierno de que tendrá un "otoño caliente" si no se dan pasos para la implantación de un modelo abolicionista de la prostitución que sirva para acabar con el "sistema prostitucional". Así lo ha dicho una representante de este colectivo durante la concentración que ha tenido lugar en la madrileña Plaza de Callao para exigir la "desarticulación del proxenetismo" y medidas específicas "contra los puteros", que, según sus palabras, "son los que mantienen esta "industria criminal".