El Movimiento Feminista de Madrid avisa de un "otoño caliente" si no hay avances en la abolición de la prostitución

El Movimiento Feminista de Madrid ha avisado este sábado al Gobierno de que tendrá un "otoño caliente" si no se dan pasos para la implantación de un modelo abolicionista de la prostitución que sirva para acabar con el "sistema prostitucional". Así lo ha dicho una representante de este colectivo durante la concentración que ha tenido lugar en la madrileña Plaza de Callao para exigir la "desarticulación del proxenetismo" y medidas específicas "contra los puteros", que, según sus palabras, "son los que mantienen esta "industria criminal".
| etiquetas: feminismo , abolicionismo , prostitución , proxenetismo , puteros
— Se dice COVID
— ¡Ojalá!
Mejor convertirlo en algo totalmente ilegal, que elimine a todas las que lo hacen libremente, donde solo pueda ser controlado por las mafias en semi esclavitud.
Feministas, replantearos vuestras prioridades, cada vez estáis más perdidas.
O lo de la linde que se acaba y el tonto que sigue...
La ley YA persigue el proxenitismo, quizas habria que reforzar su persecucion , y ser mas riguroso en su condena.
Yo nunca he pagado por sexo ni he tenido mas contacto que el libremene consentido, pero no entiendo la perra de perseguir a quien mercantiliza su cuerpo LIBREMENTE.