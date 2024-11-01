edición general
El Movimiento Feminista de Madrid avisa de un "otoño caliente" si no hay avances en la abolición de la prostitución

El Movimiento Feminista de Madrid ha avisado este sábado al Gobierno de que tendrá un "otoño caliente" si no se dan pasos para la implantación de un modelo abolicionista de la prostitución que sirva para acabar con el "sistema prostitucional". Así lo ha dicho una representante de este colectivo durante la concentración que ha tenido lugar en la madrileña Plaza de Callao para exigir la "desarticulación del proxenetismo" y medidas específicas "contra los puteros", que, según sus palabras, "son los que mantienen esta "industria criminal".

Comentarios destacados:      
Pertinax #2 Pertinax *
Es obvio. A menos abolición, más caliente.
Andreham #9 Andreham
#2 Concretamente, cuanto más frío hace, más apetece acurrucarse con una moza.
Pertinax #17 Pertinax
#9 — Joder, no follo desde el COBI.
— Se dice COVID
— ¡Ojalá!
antesdarle #15 antesdarle
Me recuerda a cuando la ley seca, el consumo de alcohol se disparó, se perdieron los controles sanitarios y aumentó la violencia y el crimen organizado
alcama #21 alcama
#15 Días duros aquellos
rnd #3 rnd *
"feministas", versión femenina de los incels...
#5 Albarkas
#3 pero estás si que follan , no? :troll:
Gry #14 Gry
#5 Menos de lo que les gustaría, por eso quieren reducir las alternativas.
rnd #27 rnd
#5 es irrelevante, comparten con los incels el odio hacia el sexo opuesto por considerarlos los responsables de todos sus males.
Hollywoodlandia #4 Hollywoodlandia
La otra cara de la moneda era legalizarlo para que las mujeres pudieran ejercer totalmente libres con todas las garantías del estado. Pero eso sería trabajar.
Mejor convertirlo en algo totalmente ilegal, que elimine a todas las que lo hacen libremente, donde solo pueda ser controlado por las mafias en semi esclavitud.
tusitala #13 tusitala
#4 Sí, esto es como las drogas, que es un mercado que siempre va a tener demanda, y cuando hay demanda habrá gente que forzará la oferta como sea.
Kantinero #18 Kantinero
El movimiento feminista de Madrid se preocupa de la prostitución cuando la víbora quiere prohibir el aborto.

Feministas, replantearos vuestras prioridades, cada vez estáis más perdidas.
Aguarrás #19 Aguarrás
#18 Su discursito va por ahí y no las muevas.
O lo de la linde que se acaba y el tonto que sigue... :roll:
TDCC #12 TDCC
Mañana abolimos matar y así terminamos con los asesinatos también :shit:
#24 Cntrl
#12 y la violencia de género. Joder que buena idea has tenido. :troll:
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Dentro del feminismo hay corrientes abolicionistas y otras no abolicionistas. Nada de otoño caliente, abolir la prostitución puede crear más problemas que los que pretende solucionar.
Torrezzno #16 Torrezzno
Movimiento abolicionista debería llamarse
Fartón_Valenciano #8 Fartón_Valenciano *
En resumen, el Movimiento Feminista de Madrid quiere imponer sus ideas a las mujeres y hombres que ejercen libremente la prostitución, en fin...
quitamelpiedencima #26 quitamelpiedencima
#8 … y la pornografía, lo siguiente serán las pajas :troll:
#25 Ominous *
Si no se hace lo que pedimos amenazamos con algo. ¿No es ese el significado de fascista? :roll:
#10 Katos
Pues vale... ¿Algo más?
LoboAsustado #28 LoboAsustado
En la noticia no lo dice , por si alguien lo sabe.. ¿Cuantas de las voces que claman por la abolicion han sido victimas explotadas?
La ley YA persigue el proxenitismo, quizas habria que reforzar su persecucion , y ser mas riguroso en su condena.
Yo nunca he pagado por sexo ni he tenido mas contacto que el libremene consentido, pero no entiendo la perra de perseguir a quien mercantiliza su cuerpo LIBREMENTE.
#1 BoosterFelix
Parece que en Menéame no se han enterado.
#20 Cntrl
#1 Es que tanto nos han dado la matraca con el calentamiento global que pensaba que lo del otoño caliente era por eso
Lamantua #11 Lamantua
Va a terminar el psoe con los volquetes de putas..? No me lo creo y eso que decían que iban a acabar con la prostitucion.
#23 Cntrl
#11 Igual la solución es que se legalicen como políticas, total ya forman parte del partido xD
#7 arreglenenlacemagico
y que van a hacer con las mujeres que se dediquen a ello por voluntad propia? esto es mas moralista como la gente que quiere eliminar todo lo que le parece dañino
#22 Cntrl
#7 Es nuestro cuerpo, nosotras decidimos ... salvo que las feministas decidan que ya no es nuestro cuerpo.
