Los Mossos d'Esquadra detienen al imán de Ripoll (Girona) por una presunta agresión sexual a una menor

El líder religioso, detenido este jueves, está acusado de agredir sexualmente a una menor de 13 años durante una clase en la mezquita; el Ayuntamiento ofrece apoyo integral a la familia

Dakaira #9 Dakaira
#8 no recibo ordenes...

(Prefiero que me traten en femenino)
1 K 31
capitan__nemo #24 capitan__nemo
¿El que era confidente del cni?
www.meneame.net/search?q=Iman+ripoll
0 K 14
ur_quan_master #20 ur_quan_master *
Para que luego digan que hay diferencia entre islam y catolicismo.

¿Veis como en ambas se abusa sexualmente de la gente?
0 K 12
Pulpatine #22 Pulpatine *
#21 Ah, ¿que no se había entendido que era ironía? Joer... xD xD

Y me llamas troll porque... porque... ¿por qué, exactamente? ¿Porque con comulgo con la línea de las chupipandis de opinión sincronizada que pululan por aquí, todas del mismo sesgo político?

No te preocupes: en cuanto añadan el registro por invitación, en pocas semanas, os quedaréis como la cámara de eco que algunos tanto queréis ser. {0x1f44d}
0 K 11
#2 guillersk
Otra vez? Pero este no estaba expulsado?
0 K 11
#4 titomeneao
#2 Me suena que fue sospechoso de ser el cerebro de los atentados en Barcelona
2 K 33
#5 ernovation
#2 No lo sé, pero digo yo que será otro.
1 K 16
Natxelas_V #23 Natxelas_V
Ninguna persona debería de tener ningún tipo de trato de favor por el hecho de ser extranjero. La justicia garantiza la igualdad de todos ante la ley.

El "si es morito no hay delito", es una aberración jurídica, democrática, ética y moral.
0 K 7
#3 unocualquierax
A la Orriols le da algo.
0 K 7
#6 ernovation
#3 ¿placer?
1 K 16
Pulpatine #10 Pulpatine *
#6 probablemente... le da votos, eso seguro.

No sé, no sé... Este tipo de noticias tendríamos que negativizarlas. No se le puede hacer el juego a la ultraderecha. Porque, como todo el mundo sabe: si no sale en menéame, la gente no se entera.
2 K 34
#14 ernovation
#10 ¡No mires arriba!
0 K 6
cosmonauta #16 cosmonauta
#10 Negativizar noticias que dan votos a la ultraderecha es muy de ultraderecha
2 K 37
Cabre13 #21 Cabre13
#16 Igual deberíamos no tomarnos en serio a trolls que dicen burradas solo para enfadar a la gente.
O igual crees que tras #10 y su historial de ironías sobre lo buenísima que es la izquierda lo que hay es una persona de izquierdas que unos días escribe como si fuese idiota y otros días directamente te suelta el argumentario de cualquier troll de derechas.
0 K 10
#11 unocualquierax
#6
"Lo veis ! Lo veis !".
O más literal : "Ja us ho deia jo !"
0 K 7
#13 ernovation *
#11 Has escrito en un correcto catalán. Lo digo porque muchas veces es irónico y el ironista no sabe y escribe galimaties.
0 K 6
platypu #17 platypu
#6 votos
0 K 9
Dakaira #7 Dakaira
#1 perdona, así los llaman los racistas de mierda...
1 K 36
Jakeukalane #19 Jakeukalane *
#7 bueno, se llama así a los terroristas no a todos los musulmanes. Concretamente a los de daesh y a los de AQ que gobiernan ahora Siria entera. Esos son los follacabras.
A los imanes con la mano larga se les podría llamar magnetos.
0 K 11
#12 soberao
#1 Al igual que el pedófilo Donald Trump.
0 K 15
oceanon3d #15 oceanon3d *
#12 O la iglesia católica ... no nos lancemos rápido a la piscina del racismo religioso que en "nuestra religión" de curitas, obispos y demás sotanas tenemos caso de estos para una enciclopedia Salvat completa..
1 K 23
#18 sorecer
#1 7 días, 300 comentarios... pal ignore. Ojo, tu amo te dará el cuenco de arroz, pero es que el gris es taaaan bonito.
2 K 33

menéame