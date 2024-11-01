edición general
Moreno se queda al borde de perder la mayoría absoluta en un CIS andaluz hecho antes de la crisis de los cribados

El PP mantiene su liderazgo con entre 54 y 56 escaños, una horquilla con la que podría perder su hegemonía (la mayoría absoluta está en 55) para quedar en manos de Vox, que afianza su crecimiento como también hace el PSOE, el partido que más crece en los últimos meses

Comentarios destacados:    
powernergia #4 powernergia
Lo de siempre: Votos del PP que van a parar a Vox.

Seguro que los de Vox arreglan la sanidad quitando el IRPF a los pensionistas (por ejemplo).
Sin mojarse gobernando y con propuestas engañabobos, la receta infalible para finalmente hundir la sanidad andaluza.
Barney_77 #1 Barney_77
Lo que diga el CIS es bastante irrelevante.
#10 giputxilandes
#1 joder macho, comprensión lectora baja pero es que tampoco ni leer un párrafo de la noticia.

"CIS andaluz" hace referencia a la Fundación de Estudios Andaluces, a la que se la conoce con ese mote de la misma manera que por ejemplo el euskobarometro es el CIS vasco. Parece mentira que haya que aclararlo.
Barney_77 #12 Barney_77
#10 Creo que las normas de meneame prohiben leer el articulo antes de comentar.
#15 Borgiano
#12 Prohibido no está, pero es de muy mal gusto.
#13 omega7767
PP o PSOE y ahora VOX :palm:

a ver quien de estos 3 venden los servicios públicos antes
aupaatu #3 aupaatu
Siempre les quedara Pox para surgir con la cruzada privatizadora de patria y bandera.
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Las encuentras del CIS son con cebolla o sin cebolla?, ¿y el punto de cocina es cuajada o muy hecha?

Para saber si son más ricas que las de mi bar
juliusK #18 juliusK *
¿Y? Seguirá siendo presidente de la Junta, solo que con unos pocos más de mastuerzos fascistas en su "gobierno", exactamente como seguirá el pollastrón valenciano "gobernando" el País Valenciá, el pijo ninibaturro Aragón y la concubina del charrán comisionista de Madriz. Lo peor que les puede pasar es que pasen a ser vices si el sorpasso por la derecha se produce pero que van a seguir "gobernando" solos o en comandita no tengo dudas. Casi como que Perro seguirá…   » ver todo el comentario
#7 Khanbaliq
Ojo a la subida andaluza del PSOE, va a sorprender a muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucha gente.

Van a pillar muchos votos de gente de "izquierda" que quiere tirar al PP.
#9 Somozano
#7 Están por debajo de sus penosos resultados en 2022
Barney_77 #14 Barney_77
#7 Ansioso de ver esos supuestos "espectaculares" resutados
tdgwho #2 tdgwho
Y cual es la alternativa? La que precisamente firmó ese protocolo? xD
#5 pascuaI
#2 Si la culpa es del PSOE, ¿por qué dimitió la consejera de salud del PP?
tdgwho #6 tdgwho
#5 Porque lo mas probable es que debiera saberse los protocolos de su consejería de memoria y haberlos cambiado.

Así que o los desconocía (y está bien dimitida)
O los conocía y los aplicó igual (y está bien dimitida)
#8 Somozano
#5 Por que el PP no tiene la maquinaria mediática del PSOE en funcionamiento desde 1981
Esa que te hace creer que el 90% de los medios son de derechas
Y que Antena 3 tiene una programación continua basada en criticar a Sánchez con Arguiñano, La ruleta de la suerte, series o Sonsoles hablando de Mar Flores mientras TVE es una cadena plural con Javier Ruiz dando paso a Anton Losada para hablar mal del PP
Andreham #16 Andreham
#2 Pues anda que no hay partidos.

Yo soy el primero que celebra que los andaluces no quieran volver a tener el PSOE ni en pintura, pero me pregunto qué les hace sentirse arropados por una banda criminal asesina e inútil.
tdgwho #17 tdgwho
#16 Todos a votar a vox entonces :-D
