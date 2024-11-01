edición general
“Moreno Bonilla, fuera de Sevilla”: una multitudinaria manifestación pide dimisiones por el escándalo de los cribados de cáncer

Con gritos de “Moreno Bonilla, fuera de Sevilla” y peticiones de dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, los convocados frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud han recibido el respaldo de sindicatos (CCOO, CSIF o UGT), partidos políticos (PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía...), organizaciones como Facua o la Marea Blanca sanitaria y, sobre todo, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que fue la que destapó los problemas en el programa de cribado del cáncer de mama.

Comentarios destacados:    
luspagnolu #6 luspagnolu
Acabo de mirar en el Diario de Sevilla, BOJA no oficial de la Junta de Andalucía y, ahora mismo, no hay ni una sola referencia a la manisfestación en portada.
2 K 44
Mark_ #7 Mark_
#6 ni la verás. Navarro Antolín a.k.a. amo y señor de DDS no muerde la mano que le da de comer, ni de beber.
3 K 56
adimdrive #4 adimdrive
Ninguno de los que ha votado al PP puede alegar que no sabía que alguna gestión de mierda que perjudicaría a sus vecinos o a él mismo iba a pasar
2 K 40
Mark_ #8 Mark_
#4 dudo muchísimo que en esa manifestación haya votantes del PP, no tienen cojones ni vergüenza como para reconocer que votan en contra de sus propios intereses (la mayoría de votantes) y a favor de sus propios intereses (la minoría que se beneficia de los descuentos fiscales de Wamma Moreno).
1 K 24
XtrMnIO #1 XtrMnIO
No haberle traído...

Es lo que hay cuando votas a los chapuzas del PP...
2 K 35
pazentrelosmundos #20 pazentrelosmundos *
#19 sé que a tu Nick le falta un +10
xD xD xD

Atentamente Dakaira.
:-*
1 K 30
pazentrelosmundos #18 pazentrelosmundos
#17 hombre normal xD que aquí nos conocemos todos y ya sabemos que no eres la luz que más brilla.
1 K 30
Barney_77 #19 Barney_77
#18 Vaya... Llevas tres tristes meses y ya me conoces.... Tienes más de 23000 interacciones y más 2000 noticias enviadas en más de 15 años. Pero tú ya me conoces... No sé si tienes 15 años (cosa que dudo porque aquí solo nos metemos los que ya no cumplimos 40) o eres una baneada de otra cuenta o directamente tienes muchas cuentas y te ha apetecido usar está. Pero realmente no me conoces, no tienes ni puta idea de cómo soy, ni quien soy ni como pienso. No sabes si mis comentarios de los últimos…   » ver todo el comentario
1 K -5
fareway #21 fareway
#10 Hay prensa que no habla de esta protesta. Aquí han puesto el link de una noticia que si lo hace, ¿dónde esta el problema?
0 K 17
pazentrelosmundos #13 pazentrelosmundos
#10 si, si...
xD xD xD
0 K 14
pazentrelosmundos #12 pazentrelosmundos
#11 soy mujer cielo y nunca jamás leí nada que saliera de ese teclado mierda tuyo nada que me hiciera confiar en esa afirmación pocha de bastante.

Escucha y bastante cuánto es? Más o menos que una carretilla pa llevar huevos gordos?
0 K 14
Barney_77 #14 Barney_77
#12 Lo siento, edita el comentario porque no te entiendo.
1 K -5
pazentrelosmundos #15 pazentrelosmundos
#14 claro ahora que sabes que soy mujer ya no entiendes eh? xD
Esperable y clasista además, una joyita eres.
0 K 14
Barney_77 #17 Barney_77
#15 No he entendido tú redaccion.
1 K -5
Skiner #2 Skiner
Tranquilos que no dimite nadie :troll:
0 K 7
Barney_77 #3 Barney_77
Estoy a la espera de las manifestaciones por las pulseras viogen.
4 K -43
fareway #5 fareway
#3 Hay otros meneos respecto a las pulseras. Este va de la protesta por el escándalo de los cribados de cáncer en Andalucía.
4 K 75
Barney_77 #10 Barney_77
#5 Y mi comentario habla de la diferencia de trato mediático entre una cosa que afecta al gobierno y otra que afecta al gobierno andaluz del PP
1 K -5
pazentrelosmundos #9 pazentrelosmundos
#3 y a ti desde cuándo te importa lo que le pase a las mujeres? Si todo lo que haces es despotricar por ese sucio teclado tuyo que tiene tanta mierda que nos llega hasta los comentarios.
0 K 14
Barney_77 #11 Barney_77 *
#9 Me importa bastante.Bastante más que a ti que solo las usas para hacer política.
0 K 9

