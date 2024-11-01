“Moreno Bonilla, fuera de Sevilla”: una multitudinaria manifestación pide dimisiones por el escándalo de los cribados de cáncer

Con gritos de “Moreno Bonilla, fuera de Sevilla” y peticiones de dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, los convocados frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud han recibido el respaldo de sindicatos (CCOO, CSIF o UGT), partidos políticos (PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía...), organizaciones como Facua o la Marea Blanca sanitaria y, sobre todo, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que fue la que destapó los problemas en el programa de cribado del cáncer de mama.