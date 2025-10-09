Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso laboral por fallecimiento de familiar hasta 10 días

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que van a ampliar los permisos laborales por fallecimiento de familiares hasta 10 días así como recoger un nuevo permiso para cuidados paliativos.
| etiquetas: sumar , yolanda díaz , fallecimiento
En realidad me hizo un favor, odiaba ese trabajo, pero ya me hubiera gustado tener diez días de tregua para empezar a ser consciente de la mierda de mundo que tenía delante de mi.
En el hospital donde trabajo nuestros días libres los tenemos que tomar en el turno de día. Las noches nunca nos las dan libres.
A una compañera le negaron días de permiso cuando operaron a su pareja porque no estaban casados ni empadronados en la misma casa. Y pidió que le dieran un día y una noche libre (de sus días libres) para estar con él. Le tuve que hacer yo la noche porque los muy hijos de puta solo le dieron el día. Que coño tiene esa gente en la puta cabeza?
"se iniciarán los trámites que permita articular estos cambios en el Estatuto de los Trabajadores"
a mí no me transmite demasiada inmediatez.
Y si no los consigue que acuse a los grupos que están en contra, pero hacer los anuncios y luego a ver qué pasa no la hace quedar bien precisamente...