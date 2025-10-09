edición general
Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso laboral por fallecimiento de familiar hasta 10 días

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que van a ampliar los permisos laborales por fallecimiento de familiares hasta 10 días así como recoger un nuevo permiso para cuidados paliativos.

Comentarios destacados:    
Mark_ #4 Mark_ *
A mí me echaron de un trabajo justo a los dos días de fallecer la persona probablemente más importante de mi vida. No era capaz de dar tres pasos seguidos sin tener que pararme a coger aire.

En realidad me hizo un favor, odiaba ese trabajo, pero ya me hubiera gustado tener diez días de tregua para empezar a ser consciente de la mierda de mundo que tenía delante de mi.
Veelicus #8 Veelicus
#4 A mi no me echaron, pero justo fallecio un familiar muy cercano cuando comenzaba un curso de formacion que eran 3 dias, a la vuelta pregunte si habria proximamente una nueva formación porque no habia podido asistir, me dijeron que no... pues nada, unos pocos meses mas tarde me pire.
#10 Leon_Bocanegra *
#4 Que miserables! Pero saliste ganado seguro.

En el hospital donde trabajo nuestros días libres los tenemos que tomar en el turno de día. Las noches nunca nos las dan libres.
A una compañera le negaron días de permiso cuando operaron a su pareja porque no estaban casados ni empadronados en la misma casa. Y pidió que le dieran un día y una noche libre (de sus días libres) para estar con él. Le tuve que hacer yo la noche porque los muy hijos de puta solo le dieron el día. Que coño tiene esa gente en la puta cabeza?
Arlekino #20 Arlekino
#4 Yo tuve la gran suerte de que en el curro en el que estaba en el momento me dieron no solo los días oficiales sino tantos como me quise tomar e incluso al retomar el curro, si a media jornada me pasaba esa "falta de aire" podía irme sin dar más explicaciones (nunca dejé el trabajo a medias, al menos me aseguraba de dejarlo encaminado o revisarlo en casa en cuanto sentía un poco de fuerzas). AL final deje ese trabajo, pero mis ex jefes siguen siendo unos buenos amigos.
rendri #6 rendri
A ver si esto sale de verdad. Que está genial la ampliación de la paternidad, pero lo del fallecimiento que solo tengas 2 días para arreglar 100 mil trámites y encima hecho mierda y en shock como estás en esos momentos desde luego que no es para volver al trabajo, pues no tienes la cabeza en ello.
Torrezzno #1 Torrezzno
Muy buena medida
Chinchorro #2 Chinchorro
Todos son iguales :troll:
#3 Leon_Bocanegra
Sabemos quien va a votar en contra,no?
Chinchorro #7 Chinchorro
#3 Ni cotiza.
angelitoMagno #18 angelitoMagno *
#17 No, tiene una errata: para NO bloquear la medida.
#19 Leon_Bocanegra
#18 ya me había extrañado. xD xD
cosmonauta #5 cosmonauta
Pero esta la implementará de verdad o también dejaremos pasar 3 años?
Veelicus #11 Veelicus
#5 Manda una carta al PP para que vote a favor, que siempre son los mismos los que votan en contra y solo aciertan cuando se equivocan, como el lider de la lucha obrera, el diputado casero.
cosmonauta #13 cosmonauta *
#11 Mi pregunta va más por si lo tienen en el backlog o en el sprint. Porque la frase

"se iniciarán los trámites que permita articular estos cambios en el Estatuto de los Trabajadores"

a mí no me transmite demasiada inmediatez.
Veelicus #16 Veelicus
#13 Tengo la sensación de que si fuese por Sumar, Podemos, Bildu, ERC, y alguno mas ese cambio se haria mañana mismo, pero un cambio en el estatuto de los trabajadores seguramente implique un tramite parlamentario largo.
#9 Cuchifrito
¿Otra medida que no vas a poder aprobar el congreso? Visto el panorama más le valdría recopilar antes los apoyos antes de decir "vamos a hacer esto".
Y si no los consigue que acuse a los grupos que están en contra, pero hacer los anuncios y luego a ver qué pasa no la hace quedar bien precisamente...
Veelicus #12 Veelicus
#9 es exactamente eso lo que esta haciendo, buscando apoyos para retratar quien no apoya
#14 Leon_Bocanegra
#9 ya somos mayorcitos para saber que si no sale adelante porque otros se han negado, no es culpa suya. No entiendo porque ha de quedar mal ella.
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#9 Se hace el anuncio para que la sociedad se posicione y así presionar al resto de grupos para bloquear la medida.
#17 Leon_Bocanegra
#15 está bien escrito tu post? Se hace el anuncio para que bloqueen la medida?
Andreham #21 Andreham
¡Si hombre! Y ahora se empezará a matar a familiares para pillarse 10 días de vacaciones cada año o dos.
