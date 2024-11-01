edición general
Las monjas de clausura hacen 'su agosto' por Navidad con la venta de la repostería artesanal

La Guía Repsol incluye 27 conventos en su listado de Soletes, entre ellos el de la Santa Cruz en Sahagún Las monjas de clausura del Monasterio de la Santa Cruz en Sahagún combinan oración y repostería artesanal en la época más intensa del año, cuando sus dulces tradicionales se convierten en protagonistas de las mesas navideñas. La repostería artesanal se ha convertido en una actividad esencial que combina el trabajo manual con la espiritualidad, especialmente durante esta temporada, cuando los pedidos se multiplican y los obradores monacales

Feindesland #4 Feindesland
De verdad... Lo importante es lo que hacen cuatro viejas tras cuatro pareddes..

Esto ya es inquina...

#11 soberao
#4 Las noticias de navidad, pronto empezarán con "la cuesta de enero". Animan a la gente "a tirar la casa por la ventana" y cuando se han gastado el sueldo de diciembre y la "paga extra" ahora a la cuesta. Y cada año la misma tabarra.
Pacofrutos #5 Pacofrutos *
woody_alien #13 woody_alien
#5 Está todo agotado.
Pacofrutos #16 Pacofrutos *
#13 Mataría por unas yemas ahora mismo.
#12 soberao
#10 Como las misas de Radio María que te meten por la cara el himno de España en la consagración y la "oración por España" donde piden a Dios por las "fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del estado" y por "la unidad de España".
Ya no se pide por misioneros o voluntarios de caritas u otra organización, sino que piden "por la unidad de España" como estará escrito en los nuevos testamentos de Jesucristo, que estaría preocupado por un país que no existía hace 2000 años.
#1 Astur_
estas pagan algo? iva, autónomos?
#2 Pivorexico
#1 Las cuentas las lleva el esposo .
plutanasio #6 plutanasio
#1 has enviado esto para hacer ese comentario?
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#6 Estás en Menéame: ¿tú qué esperas?
antesdarle #14 antesdarle
#7 insinua que aquí cada uno viene a hablar de su libro y los envíos son lo de menos? :troll: me pinchan y no sangro
#9 Astur_
#6 esa pregunta, si
Mark_ #8 Mark_ *
#1 si, si lo pagan, al menos las del convento de Santa Paula (Sevilla) que tengo aquí a unos metros de mi casa. No sé qué régimen tienen como tal, si autónomas, si alguna tipo societaria, pero si que pagan impuestos por la actividad comercial de venta de dulces, mermeladas y demás.

Lo que no pagan seguro es IBI (por el convento en si, que es propiedad del Arzobispado), y reciben ayudas de Patrimonio para restaurar partes del convento que están obligadas a permitir visitar. Lo que no pueden restaurar con fondos públicos es la zona de clausura porque las visitas nunca van a estar permitidas, pero se sobreentiende que alguna manita de pintura cae. Tampoco las culpo.
#15 eipoc *
#8 casi suelto una lágrima. Que paguen el IBI como todos.
Mark_ #17 Mark_ *
#15 no depende de las propias congregaciones pagar el IBI, depende del Concordato con la Iglesia y de los acuerdos que haya con los municipios. En Sevilla particularmente creo que ningún convento paga IBI a cambio de que permitan las visitas gratuitas al edificio. Suele ser así, todos los conventos son visitables la mayor parte del año. No en su totalidad, pero algunos que no son de clausura si te dejan verlo incluso sin guías.
#18 eipoc
#17 estoy a punto de soltarla pero no me termina de caer. Que paguen el IBI y devuelvan todas las propiedades con matriculaciones fraudulentas.

Si eso ya se usará para meter a gente sin techo y no pagar el IBI.
Mark_ #19 Mark_
#18 ok :-)
sotillo #10 sotillo
#1 Pero coño que están todos los días rezando por España
Spirito #3 Spirito *
Me alegro por ellas y por su arte culinario. Todos mis respetos a ellas y a la tradición esa.

Lo que me fastidia es que la secta que las explota y engaña saque beneficio de ello.

Y, si no, que se lo pregunten a las monjas de Belorado (Burgos) :popcorn:
