La mitad de los hogares recibe más del Estado en pensiones, Sanidad o Educación de lo que paga en impuestos

El sistema fiscal español está concebido bajo la idea de 'quitar' a quienes más tienen para dárselo a los que menos ganan. Este diseño hace que haya una parte de los contribuyentes que obtiene más de lo público, en forma de transferencias, ayudas o servicios de lo que aporta. Lo mismo sucede en sentido contrario: hay otra porción de hogares que paga más en impuestos de lo que luego obtiene de lo público.
| etiquetas: mitad , hogares , recibe , estado , pensiones , sanidad , educación , paga
Hemos tenido trolls mucho mejores.
Es lo que hacen en Madrid
www.meneame.net/story/otra-brecha-no-cesa-beneficios-empresas-crecen-d
www.meneame.net/story/economia-va-bien-no-mayoria-social
#32 Yo no confío en políticos que vivan en áticos, o en casoplones en las afueras
En una pared ponía: "Los que te roban no son extranjeros y pobres, son nacionales y millonarios"
Un cerebro corto solo entiende la transacción inmediata y vive una vida de salvaje.
La afirmación del vídeo (“estamos pagando pensiones no contributivas a inmigrantes que llevan menos de 3 meses en España”) es falsa.
Te explico por qué.
1️⃣ Para cobrar una pensión no contributiva no basta con llegar a España
Las pensiones no contributivas (PNC) tienen requisitos bastante estrictos. Por ejemplo:
Para la PNC de jubilación:
tener 65 años o más
haber residido al menos 10 años en España,… » ver todo el comentario
Mis dieses!!
Planificando la economía, interviniendo cada empresa del país y eliminando la corrupción política.
¿La noticia es que el sistema fiscal tiene una función redistributiba, y trata de cobrar grandes cantidades en términos absolutos a quienes más tienen/más ganan?
#1 Eso de vagos está bastante feo, y totalmente fuera de lugar, en mi opinión.
El porcentaje de españoles que, si se quedasen con el dinero de sus impuestos, podrían obtener por el más de lo que el estado les da por el es mucho menor de la mitad.
Por eso voto bulo. Porque minimiza lo que se verdad te dan los impuestos.