La mitad de los hogares recibe más del Estado en pensiones, Sanidad o Educación de lo que paga en impuestos

El sistema fiscal español está concebido bajo la idea de 'quitar' a quienes más tienen para dárselo a los que menos ganan. Este diseño hace que haya una parte de los contribuyentes que obtiene más de lo público, en forma de transferencias, ayudas o servicios de lo que aporta. Lo mismo sucede en sentido contrario: hay otra porción de hogares que paga más en impuestos de lo que luego obtiene de lo público.