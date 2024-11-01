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La mitad de los hogares recibe más del Estado en pensiones, Sanidad o Educación de lo que paga en impuestos

La mitad de los hogares recibe más del Estado en pensiones, Sanidad o Educación de lo que paga en impuestos

El sistema fiscal español está concebido bajo la idea de 'quitar' a quienes más tienen para dárselo a los que menos ganan. Este diseño hace que haya una parte de los contribuyentes que obtiene más de lo público, en forma de transferencias, ayudas o servicios de lo que aporta. Lo mismo sucede en sentido contrario: hay otra porción de hogares que paga más en impuestos de lo que luego obtiene de lo público.

| etiquetas: mitad , hogares , recibe , estado , pensiones , sanidad , educación , paga
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34 comentarios
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Comentarios destacados:        
Ludovicio #14 Ludovicio
#9 La verdad, manipulas bastante mal.
Hemos tenido trolls mucho mejores.
5 K 59
Moderdonia #4 Moderdonia
Habrá que ver cuánto dinero público recibe este medio para poner el foco en quien recibe sanidad pública o pensiones...
2 K 37
Cehona #22 Cehona
Sería mejor quitárselo a los pobres y dárselo a los ricos.
Es lo que hacen en Madrid
1 K 33
#26 woke
#22 Eso es cierto, ricos como los políticos y compañía.
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Cehona #32 Cehona
#26 Es que los áticos no se pagan solos.
0 K 13
Autarca #33 Autarca *
#22 #26 Es lo que hacen en toda España, no solo en Madrid

www.meneame.net/story/otra-brecha-no-cesa-beneficios-empresas-crecen-d

www.meneame.net/story/economia-va-bien-no-mayoria-social

#32 Yo no confío en políticos que vivan en áticos, o en casoplones en las afueras
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sotillo #31 sotillo
#22 Bueno esto funciona en Madrid que casi todos son ricos, salvo cuatro rojos y que incluso los inmigrantes viven muy por encima de la media, normal que triunfen
0 K 11
pitercio #5 pitercio *
Nadie poseería lo que obtiene si no hubiese un estado en el que se organizase y soportase un sistema económico.
1 K 24
Peka #18 Peka
#15 Contra los facha pobres esparcidores de bulos ya no pierdo mucho el tiempo. Cada uno dice un bulo diferente.


En una pared ponía: "Los que te roban no son extranjeros y pobres, son nacionales y millonarios"
1 K 24
Mesopotámico #21 Mesopotámico
#18 fachapobre dice... el dia que estés en la administración viendo el panorama, se te va esa mentalidad baizuo
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Peka #23 Peka
#21 ¿Odiare a los pobres y amare a los ricos que me explotan y roban?
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Mesopotámico #24 Mesopotámico
#23 Falso dilema
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MisturaFina #17 MisturaFina
Se llama bien común y requiere un cerebro bien puesto para comprenderlo.
Un cerebro corto solo entiende la transacción inmediata y vive una vida de salvaje.
1 K 18
ur_quan_master #29 ur_quan_master
#19 Esta claro que no invirtió en la educación de sus hijos.
0 K 12
silvano.jorge #28 silvano.jorge
#19 cree el ladrón que todos son de su condición
0 K 11
#30 okeil
De entrada, las pensiones no son con cargo a impuestos, por lo que yo diría que sensacionalista.
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Ashark #25 Ashark
La gente paga IRPF, IBI, IVA, SS y un montón de cosas más durante toda la vida. Algo tiene que volver.
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#34 fralbin
Coño, no jodas, y va a resultar que la otra mitad aporta más de lo que recibe. ¿como es posible?
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Peka #13 Peka
#6 Aquí tienes a Negre soltando sus mentiras: www.instagram.com/reels/DXXeH_QEV0L/

La afirmación del vídeo (“estamos pagando pensiones no contributivas a inmigrantes que llevan menos de 3 meses en España”) es falsa.

Te explico por qué.

1️⃣ Para cobrar una pensión no contributiva no basta con llegar a España

Las pensiones no contributivas (PNC) tienen requisitos bastante estrictos. Por ejemplo:

Para la PNC de jubilación:
tener 65 años o más
haber residido al menos 10 años en España,…   » ver todo el comentario
2 K 14
Mesopotámico #15 Mesopotámico
#13 lo que has dicho no tiene nada que ver con el video que he enviado, el negativo es por usar chatgpt para escribir comentarios, da putoasco
1 K -2
SMaSeR #2 SMaSeR
#1 Tu tienes que estar forrao
1 K 21
#7 woke
#2 soy funcionaria
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#11 MarlonBlando *
#7 funcionaria vaga, por lo que dices
2 K 28
#19 woke *
#11 #7 Mi padre, que era diputado del PSOE, me enchufó en la administración pública, y ahora teletrabajo.
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SMaSeR #12 SMaSeR
#7 Aaa perdón, pues forrada.
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silvano.jorge #27 silvano.jorge
#7 y yo jubilado y joven universitario.
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#3 Leon_Bocanegra
#1 la gilipollez libertarra del día! Y bien temprano.

Mis dieses!!
20 K 200
Ludovicio #8 Ludovicio
#1 "¿Cómo salieron de la pobreza mil millones de chinos?"

Planificando la economía, interviniendo cada empresa del país y eliminando la corrupción política.
12 K 128
#9 woke
#8 Pensé que se debía a los subsidios.
7 K -54
#10 Maikimaik
¿Pero donde está la noticia?
¿La noticia es que el sistema fiscal tiene una función redistributiba, y trata de cobrar grandes cantidades en términos absolutos a quienes más tienen/más ganan?

#1 Eso de vagos está bastante feo, y totalmente fuera de lugar, en mi opinión.
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Ludovicio #16 Ludovicio
#10 Precisamente. Lo que falla es que los que reciben más de lo que dan son muchísimos más de la mitad.

El porcentaje de españoles que, si se quedasen con el dinero de sus impuestos, podrían obtener por el más de lo que el estado les da por el es mucho menor de la mitad.

Por eso voto bulo. Porque minimiza lo que se verdad te dan los impuestos.
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#20 lameth
#10 Además que España es beneficiario de las ayudas europeas.
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menéame