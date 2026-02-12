La mitad del crecimiento económico de España desde el 2022 es gracias a la inmigración

La mitad del crecimiento de la economía española desde el 2022 se explica por la llegada de inmigrantes. Ese formidable shock de oferta que vivió España en los últimos años, sin embargo, no fue suficiente para resolver dos de los principales retos que padece la econonmía: la baja productividad y los bajos salarios. Son las principales conclusiones del estudio “La inmigración en España: retos, impacto y políticas”, editado por Funcas y presentado hoy por sus coordinadores, Raquel Carrasco y Raymond Torres.