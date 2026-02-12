edición general
La mitad del crecimiento económico de España desde el 2022 es gracias a la inmigración

La mitad del crecimiento económico de España desde el 2022 es gracias a la inmigración

La mitad del crecimiento de la economía española desde el 2022 se explica por la llegada de inmigrantes. Ese formidable shock de oferta que vivió España en los últimos años, sin embargo, no fue suficiente para resolver dos de los principales retos que padece la econonmía: la baja productividad y los bajos salarios. Son las principales conclusiones del estudio “La inmigración en España: retos, impacto y políticas”, editado por Funcas y presentado hoy por sus coordinadores, Raquel Carrasco y Raymond Torres.

gracias al vago de abascal que no ha pegado un sello en su puta vida seguro que no es
#1 la saliva de los sellos la guarda íntegra para el glande de Trump o cualquier otro enemigo del estado que le acaricie el lomo.
el milagro económico de Sanchez: inmigración, turismo y fondos europeos
Las verdades a medias son mentiras...

La economía española creció primero (recuperación post-pandemia, turismo récord, fondos europeos, construcción) y eso atrajo inmigración (la gente migra donde hay empleo)...
Vamos, que cuando por la razón que sea no valga seguir creciendo en cantidad y no en calidad, nos la volveremos a pegar.

No aprendemos.
