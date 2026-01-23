edición general
4 meneos
59 clics
El misterio tras el Manuscrito Voynich: nadie sabe quién lo escribió, qué dice ni en qué idioma está

El misterio tras el Manuscrito Voynich: nadie sabe quién lo escribió, qué dice ni en qué idioma está

Un enigma del siglo XV que sigue desconcertando a lingüistas, historiadores y científicos

| etiquetas: enigma , descifrado , manuscrito
3 1 0 K 44 ocio
9 comentarios
3 1 0 K 44 ocio
cocolisto #9 cocolisto
Entiendo que muchos sabrán del dichoso manuscrito,pero aquí uno que desconocía su existencia y me ha encantado su "misterio". Me parece un buen envío.
1 K 31
pitercio #5 pitercio
¡Hombreee, cuánto tiempo!
1 K 25
Ripio #3 Ripio
#0 Yo de ti descartaría:
www.meneame.net/search?q=+Voynich
0 K 20
ansiet #6 ansiet
#3 phsss...
Que va hombre la dejo pa que no ande la gente perdiendo el tiempo buscando
0 K 11
#1 ExtremeñoOrgulloso
Noticia recurrente
1 K 12
rob #2 rob *
#1 Además, nunca ha salido por aquí... :-D
0 K 13
alfema #7 alfema
Pues descifrarlo sería un buen ejercicio para saber la calidad de una IA.
0 K 12
yopasabaporaqui #8 yopasabaporaqui
#7 #4 No se ha descifrado, pero diversos estudios con la ayuda de la IA han llegado a la conclusión de que es un tratado médico y botánico y que posiblemente la base del lenguaje es el judío en base a la estructura y las repeticiones.
0 K 13
Natxelas_V #4 Natxelas_V
He leído en sitios serios que sí había sido descrifrado.
0 K 6

menéame