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El misterio del campanu: el salmón más esperado de Asturias no aparece y desata la alarma

La población de salmones ha colapsado en los ríos asturianos, según los expertos que exigen medidas drásticas para evitar la extinción de la especie

| etiquetas: salmón , especie , colapso , asturias , campanu , pescadores
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2 comentarios
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ombresaco #1 ombresaco
Incrementar la pesca y comenzar a torearlos son 2 opciones
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iIusion #2 iIusion
Si no fuera por la pesca, el salmón asturiano desaparecería
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