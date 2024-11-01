El mismo guion, distinto reparto: el ático de Ayuso y el fantasma de Ignacio González

Lo que hoy rodea a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja recuerda demasiado al viejo episodio del ático de Ignacio González. Y no porque el periodismo quiera ver sombras donde no las hay, sino porque el relato coincide paso a paso. El modus operandi se repite con una precisión casi técnica: (1) residir en una vivienda que figura a nombre de un testaferro, (2) justificar el disfrute con un alquiler sorprendentemente bajo, y (3) comprar después el inmueble por un precio rebajado respecto al mercado real.
| etiquetas: mismo , guion , distinto , reparto , ático , ayuso , gonzález
Una puntualización... lo que se ha publicado es que la hipoteca ha sido de 600.000€. El precio no se sabe. De donde ha salido el resto del dinero que no cubre la hipoteca tampoco se sabe.
Me cago en mi puta vida.