El mismo guion, distinto reparto: el ático de Ayuso y el fantasma de Ignacio González

Lo que hoy rodea a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja recuerda demasiado al viejo episodio del ático de Ignacio González. Y no porque el periodismo quiera ver sombras donde no las hay, sino porque el relato coincide paso a paso. El modus operandi se repite con una precisión casi técnica: (1) residir en una vivienda que figura a nombre de un testaferro, (2) justificar el disfrute con un alquiler sorprendentemente bajo, y (3) comprar después el inmueble por un precio rebajado respecto al mercado real.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Es que ambos son o el era del PP de Madrid, siguen la misma pauta, robar, mentir y engañar, esta en su ADN.
rmdf #3 rmdf
" la pareja ha acabado comprando ese ático por 600.000 euros "
Una puntualización... lo que se ha publicado es que la hipoteca ha sido de 600.000€. El precio no se sabe. De donde ha salido el resto del dinero que no cubre la hipoteca tampoco se sabe.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Menos mal que la justicia es igual para todo el mundo.

Me cago en mi puta vida.
