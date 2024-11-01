edición general
Mis primeras 72 horas en Minneapolis y cómo conseguí que un agente del ICE gritara «Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos» (ENG)

Una madre de los suburbios me recogió del lugar donde me alojaba. Se toma días libres entre semana y sacrifica sus fines de semana para realizar este trabajo, compaginando la resistencia con la crianza de sus hijos y las tareas domésticas. Es una de las activistas de base más eficaces que he conocido. Me presentó a un puñado de los 13 000 observadores legales capacitados que operan en las Ciudades Gemelas, personas integradas en redes de hasta 1000 voluntarios que responden a los informes del ICE en cuestión de minutos.

#2 luspagnolu
Hablé con la esposa de un pastor que ha estado coordinando esfuerzos de ayuda mutua y respondiendo a lugares donde los agentes gritaban a los observadores. Me dijo que una iglesia local tuvo que cancelar su servicio de Nochebuena porque una familia de la congregación había desaparecido y toda la comunidad estaba paralizada por el miedo. Me habló de unamaestra hispaao, ciudadana estadounidense, que fue brutalmente golpeada por agentes del ICE y luego liberado. La maestra se llevó a su familia y huyó de la zona porque tenían demasiado miedo de que volviera a ocurrir. Más tarde ese mismo día, otras dos personas mencionaron a una maestra que había sido golpeada. Les dije que ya lo había oído. Me dijeron que no, que se trataba de otra maestra.
#3 username
Las SS del siglo XXI
#1 Robe7064
Tiene un aire a Alemania en 1934.
#6 artunguaka
#1 Ya estamos tardando en bombardear USA e imponerles una democracia como dios manda
#4 Aguarrás
Les está quedando un estado fascista guapo guapo. :shit:
Pero los uniformes "de antes" molaban más.
#5 d5tas
#4 No tienen a un Hugo Boss para que se los diseñe.
