Mis primeras 72 horas en Minneapolis y cómo conseguí que un agente del ICE gritara «Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos» (ENG)

Una madre de los suburbios me recogió del lugar donde me alojaba. Se toma días libres entre semana y sacrifica sus fines de semana para realizar este trabajo, compaginando la resistencia con la crianza de sus hijos y las tareas domésticas. Es una de las activistas de base más eficaces que he conocido. Me presentó a un puñado de los 13 000 observadores legales capacitados que operan en las Ciudades Gemelas, personas integradas en redes de hasta 1000 voluntarios que responden a los informes del ICE en cuestión de minutos.