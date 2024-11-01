Los ministros de Exteriores de la UE viajarán a Kiev para recordar la matanza de Bucha y reforzar su apoyo a Ucrania

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrarán el próximo martes, 31 de marzo, una reunión en Kiev para marcar el aniversario de la masacre rusa en la ciudad de Bucha y abordar el respaldo del bloque comunitario a Ucrania, así como las iniciativas para avanzar hacia la paz tras cuatro años de invasión. El anuncio lo ha realizado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, y ha sido corroborado a Europa Press por fuentes europeas, que precisan que se tratará de un encuentro informal del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE)...