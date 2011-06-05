edición general
El ministro Torres responde a Ayuso sobre la Real Casa de Correos

El Gobierno ha aprobado la declaración de la Real Casa de Correos de Madrid como Lugar de Memoria Democrática. El edificio, que actualmente es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue durante la dictadura la Dirección General de Seguridad. Según el ministerio el uso del edificio no cambiará y solo se pondrá una pequeña placa explicativa. El ministro a recordado que se trata solo de "una placa que no afecta al uso del inmueble y que debería defender cualquier demócrata".

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Es que ella de demócrata tiene poco, solo la fachada, pero de ideales no lo es.
Cehona #2 Cehona
En la Comunidad de Madrid, se escudan en el dictamen de la Real Academia de Historia, como edificio que claramente reivindica la ilustración.

"La orientación conservadora es hegemónica en la RAH - Entre sus miembros hay un sacerdote, un cardenal y un antiguo inspector de la policía franquista"

elpais.com/diario/2011/06/05/cultura/1307224802_850215.html
fareway #4 fareway
Ayuso, cumple con la ley. Bien dentro la llevas metida desde que te quitaron el genocida de El Valle... sigue tragando.
#3 solojavi
¿El ministro El ministro a recordado? :palm:
Es un artículo de un periodico bastante grande y no de un meneante con dedos gordos pulsando la pantalla de su smartphone.
