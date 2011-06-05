El ministro Torres responde a Ayuso sobre la Real Casa de Correos

El Gobierno ha aprobado la declaración de la Real Casa de Correos de Madrid como Lugar de Memoria Democrática. El edificio, que actualmente es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue durante la dictadura la Dirección General de Seguridad. Según el ministerio el uso del edificio no cambiará y solo se pondrá una pequeña placa explicativa. El ministro a recordado que se trata solo de "una placa que no afecta al uso del inmueble y que debería defender cualquier demócrata".