El ministro de Economía de Rusia admite que “las reservas se han agotado en gran medida” (ING)

El Kremlin reconoce crecientes dificultades económicas tras años de crecimiento basado en el gasto militar. Autoridades señalan escasez de mano de obra, salarios al alza y reservas agotadas. El banco central continúa bajando tipos, mientras el PIB cayó a inicios de año y varios sectores muestran retrocesos. Funcionarios y analistas advierten riesgos de inflación, crisis financiera y dependencia insostenible del esfuerzo bélico, agravados por conflictos externos y ataques ucranianos a infraestructuras energéticas.