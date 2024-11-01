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Ministro de Defensa: Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán controlando todas las zonas que han liberado [ENG]

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió el viernes por la mañana que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantendrán sus posiciones en el sur del Líbano durante el actual periodo de alto el fuego. En su declaración, Katz también hizo hincapié en que los objetivos de la campaña aún no se han alcanzado plenamente. «Nos encontramos dentro del Líbano en medio de una guerra contra Hezbolá, con una tregua temporal y un alto el fuego de diez días», afirmó. «Las FDI mantienen y seguirán manteniendo todas las zonas que han despejado y...

| etiquetas: israel , sionismo , genocidio , líbano , hezbolá
6 0 2 K 55 actualidad
20 comentarios
6 0 2 K 55 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Liberado....conquistado...las palabras... Pero parece propaganda nazi la web
#1 hackerman *
Liberado....conquistado...las palabras... Pero parece propaganda nazi la web
6 K 78
Beltenebros #4 Beltenebros
#1
Más importante que el mensajero es el mensaje.
No te preocupes, que ahora pongo un enlace de un periódico de Hezbollah, y así compensamos.
1 K 13
#8 hackerman
#4 sigue siendo propaganda nazi lo que has enviado a llorar a la lloreria
1 K 26
Beltenebros #13 Beltenebros
#8
Eres muy patético. No lloro, simplemente te digo que tus métodos son lamentables. Tu forma de proceder me recuerda a la de cualquier NAFO. Luego pretenderás ir de guay, pero no cuela.
1 K 13
Beltenebros #14 Beltenebros
#8
Reportado tu trolentario.
1 K 13
#15 hackerman
#14 llamaré a la buambulancia
0 K 7
Beltenebros #16 Beltenebros
#15
Mejor llama a tu mamá, y que te explique lo que es el sentido común y la coherencia.
0 K 20
Beltenebros #18 Beltenebros *
#8
Sigue poniéndome negativos a mis comentarios, que así te va a bajar el karma, listillo.
xD xD xD xD
0 K 20
sotillo #19 sotillo
#4 No hay compensación en el exterminio de civiles , tendrían que bombardear escuelas y hospitales y ni con estas se acercan a los actos criminales del sionismo
0 K 10
Beltenebros #20 Beltenebros
#19
Me refería al medio de comunicación.
Evidentemente, un genocidio no hay forma de compensarlo.
0 K 20
Beltenebros #10 Beltenebros
#1
No entiendo tu negativa al enlace ni a mi comentario. Me parece que eres de gatillo fácil.
A ver si también me pones negativo a este enlace:

www.meneame.net/story/bint-jbeil-prohibida-netanyahu-fracaso-ofensiva-
0 K 20
Beltenebros #17 Beltenebros
#1
Intentas censurar este enlace y también el otro que he puesto de un medio de Hezbolá. Se nota que eres el típico de extrema derecha que quiere disimular que lo es y no lo consigue.
Buen fin de semana, si tus sesgos te lo permiten.
0 K 20
Beltenebros #2 Beltenebros
Está claro que el régimen sionista no sólo es una blasfemia para los propios judíos, sino que también es un peligro para los vecinos: genocidio en Gaza, exterminio en Líbano, robo de tierras...
3 K 51
XtrMnIO #11 XtrMnIO *
"Liberado"? Me parece que la palabra es "invadido", "liberado" sería en caso de que se devolviera las zonas a sus legítimos dueños.

Israel: la colonia sionista ocupa.
3 K 43
#9 DenisseJoel
No hay una guerra, hay un genocidio. Cuando destruyes sistemáticamente viviendas civiles, hospitales, escuelas y puentes, asesinando a miles de personas y ordenando a los supervivientes emigrar a otras zonas, es limpieza étnica y genocidio, no guerra.

En este caso, con el apoyo de PP y Vox, que harían lo mismo aquí si pudieran.
3 K 43
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Vamos, como lo rusos en Ucrania.
1 K 33
Beltenebros #12 Beltenebros
#3
Una comparación imposible.
Pero bueno, tu comentario tendrá el apoyo de cualquier NAFO.
0 K 20
#6 txepel
¿Y cómo pretendéis que no demos cierta legitimidad a una organización paramilitar como Hezbollah cuando el gobierno oficial del Líbano traga con estas cosas?
2 K 32
Laro__ #7 Laro__ *
liberado masacrado, destruido, aniquilado, exterminado, asesinado, acribillado, despedazado, arruinado, asolado, devastado, demolido, pulverizado.
0 K 16
Sinyu #5 Sinyu
Mira tu por donde al igual que del 36 al 39, Dios nos libre de los liberadores.
0 K 10

menéame