Ministro de Defensa: Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán controlando todas las zonas que han liberado [ENG]

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió el viernes por la mañana que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantendrán sus posiciones en el sur del Líbano durante el actual periodo de alto el fuego. En su declaración, Katz también hizo hincapié en que los objetivos de la campaña aún no se han alcanzado plenamente. «Nos encontramos dentro del Líbano en medio de una guerra contra Hezbolá, con una tregua temporal y un alto el fuego de diez días», afirmó. «Las FDI mantienen y seguirán manteniendo todas las zonas que han despejado y...
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Más importante que el mensajero es el mensaje.
No te preocupes, que ahora pongo un enlace de un periódico de Hezbollah, y así compensamos.
Eres muy patético. No lloro, simplemente te digo que tus métodos son lamentables. Tu forma de proceder me recuerda a la de cualquier NAFO. Luego pretenderás ir de guay, pero no cuela.
Reportado tu trolentario.
Mejor llama a tu mamá, y que te explique lo que es el sentido común y la coherencia.
Sigue poniéndome negativos a mis comentarios, que así te va a bajar el karma, listillo.
Me refería al medio de comunicación.
Evidentemente, un genocidio no hay forma de compensarlo.
No entiendo tu negativa al enlace ni a mi comentario. Me parece que eres de gatillo fácil.
A ver si también me pones negativo a este enlace:
www.meneame.net/story/bint-jbeil-prohibida-netanyahu-fracaso-ofensiva-
Intentas censurar este enlace y también el otro que he puesto de un medio de Hezbolá. Se nota que eres el típico de extrema derecha que quiere disimular que lo es y no lo consigue.
Buen fin de semana, si tus sesgos te lo permiten.
Israel: la colonia sionista ocupa.
En este caso, con el apoyo de PP y Vox, que harían lo mismo aquí si pudieran.
Una comparación imposible.
Pero bueno, tu comentario tendrá el apoyo de cualquier NAFO.
liberadomasacrado, destruido, aniquilado, exterminado, asesinado, acribillado, despedazado, arruinado, asolado, devastado, demolido, pulverizado.