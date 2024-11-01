Ministro de Defensa: Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán controlando todas las zonas que han liberado [ENG]

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió el viernes por la mañana que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantendrán sus posiciones en el sur del Líbano durante el actual periodo de alto el fuego. En su declaración, Katz también hizo hincapié en que los objetivos de la campaña aún no se han alcanzado plenamente. «Nos encontramos dentro del Líbano en medio de una guerra contra Hezbolá, con una tregua temporal y un alto el fuego de diez días», afirmó. «Las FDI mantienen y seguirán manteniendo todas las zonas que han despejado y...